YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zafer Cazibe Merkezi 3 ili kalkındıracak

Zafer Cazibe Merkezi 3 ili kalkındıracak

- ZEKA Yönetim Kurulu Manisa'da toplandı

- ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım:

- "Zafer Havaalanı, bölgesel olması nedeniyle önem arzediyor"

- "Burada geliştirilecek projeler Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinin kalkınmasına da ciddi katkılar sunacaktır"



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2017 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısını Manisa'da gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde yer alan Zafer Havaalanı çevresinde daha önce fizibilite çalışması yapılan Zafer Cazibe Merkezinin hayata geçirilmesi için istişarede bulunuldu.

ZEKA Yönetim Kurulu 2017 yılının ilk toplantısının Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Giritligil Otel'de gerçekleştirdi. ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Uşak Valisi Ahmet Okur, ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar katıldı.



Zafer Cazibe Merkezi kurulacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, "Toplantımızda 5 gündem maddesi bulunuyor. İlk gündem maddemiz olarak Zafer Havaalanı çevresinde oluşumunu öngördüğümüz ve daha önce de bir fizibilite çalışması yaptırdığımız Zafer Cazibe Merkezi ile ilgili hangi proje fikirlerinin öncelikli olarak hayata geçirilmesi gerektiği noktasında bir istişare yapacağız. Zafer Havaalanı, bölgesel olması nedeniyle önem arzediyor. Çünkü Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizin hizmetinde olan bir havaalanı. Bu bağlamda burada geliştirilecek projeler her 3 ilimizin kalkınmasına da ciddi katkılar sunacaktır." dedi.



Yaklaşık 25 bin kişi farklı alanlarda eğitim aldı

2017 yılı içinde uygulayacakları eğitim faaliyetlerinin de gündemlerinde yer aldığını kaydeden Yıldırım, "Ajans olarak bölgemizdeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların eğitim ve danışmanlık hizmetini karşılıyoruz. Her ne kadar bütçesi düşük olsa da bu program kapsamında verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kurum ve kuruluşların kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ajans bugüne kadar teknik destek programları kapsamında 465 eğitim faaliyetine destek verdi ve bu kapsamda yaklaşık 25 bin kişi farklı alanlarda eğitim hizmeti aldı. Kurumlarımızı 3 Mart'ta ilan etmeyi planladığımız bu programa başvuru yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Mevzuatın izin verdiği ölçüde projelerin uygulamasını kolaylaştırmak adına yararlanıcılardan gelen talepleri olumlu karşıladıklarını kaydeden Vali Yıldırım, projeler konusunda her zaman yapıcı olmaya azami gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Vali Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

(SC-Y)



31.01.2017 16:30:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER