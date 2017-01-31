31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zafer Cazibe Merkezi 3 ili kalkındıracak

31 Ocak 2017 Salı, 16:25
Zafer Cazibe Merkezi 3 ili kalkındıracak
Zafer Cazibe Merkezi 3 ili kalkındıracak
- ZEKA Yönetim Kurulu Manisa'da toplandı
- ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım:
- "Zafer Havaalanı, bölgesel olması nedeniyle önem arzediyor"
- "Burada geliştirilecek projeler Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinin kalkınmasına da ciddi katkılar sunacaktır"

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2017 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısını Manisa'da gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde yer alan Zafer Havaalanı çevresinde daha önce fizibilite çalışması yapılan Zafer Cazibe Merkezinin hayata geçirilmesi için istişarede bulunuldu.
ZEKA Yönetim Kurulu 2017 yılının ilk toplantısının Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Giritligil Otel'de gerçekleştirdi. ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Uşak Valisi Ahmet Okur, ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar katıldı.

Zafer Cazibe Merkezi kurulacak
Toplantının açılış konuşmasını yapan ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, "Toplantımızda 5 gündem maddesi bulunuyor. İlk gündem maddemiz olarak Zafer Havaalanı çevresinde oluşumunu öngördüğümüz ve daha önce de bir fizibilite çalışması yaptırdığımız Zafer Cazibe Merkezi ile ilgili hangi proje fikirlerinin öncelikli olarak hayata geçirilmesi gerektiği noktasında bir istişare yapacağız. Zafer Havaalanı, bölgesel olması nedeniyle önem arzediyor. Çünkü Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizin hizmetinde olan bir havaalanı. Bu bağlamda burada geliştirilecek projeler her 3 ilimizin kalkınmasına da ciddi katkılar sunacaktır." dedi.

Yaklaşık 25 bin kişi farklı alanlarda eğitim aldı
2017 yılı içinde uygulayacakları eğitim faaliyetlerinin de gündemlerinde yer aldığını kaydeden Yıldırım, "Ajans olarak bölgemizdeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların eğitim ve danışmanlık hizmetini karşılıyoruz. Her ne kadar bütçesi düşük olsa da bu program kapsamında verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kurum ve kuruluşların kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ajans bugüne kadar teknik destek programları kapsamında 465 eğitim faaliyetine destek verdi ve bu kapsamda yaklaşık 25 bin kişi farklı alanlarda eğitim hizmeti aldı. Kurumlarımızı 3 Mart'ta ilan etmeyi planladığımız bu programa başvuru yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
Mevzuatın izin verdiği ölçüde projelerin uygulamasını kolaylaştırmak adına yararlanıcılardan gelen talepleri olumlu karşıladıklarını kaydeden Vali Yıldırım, projeler konusunda her zaman yapıcı olmaya azami gayret gösterdiklerini dile getirdi.
Vali Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.
(SC-Y)

31.01.2017 16:30:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mahalleler arası ulaşım sorunu bitiyor
YEREL

MAHALLELER ARASI ULAŞIM SORUNU BİTİYOR
Ege Bölgesinde kaçak avcılıkla mücadele
YEREL

EGE BÖLGESİNDE KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE
'Kodla(Ma)nisa' projesi öğretmenlerine eğitim
YEREL

'KODLA(MA)NİSA' PROJESİ ÖĞRETMENLERİNE EĞİTİM
Savaş mağdurları için anlamlı işbirliği
YEREL

SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN ANLAMLI İŞBİRLİĞİ
Büyükşehir Belediyespor'dan kadrosuna 3 takviye
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN KADROSUNA 3 TAKVİYE
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Devrim dönemi
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA DEVRİM DÖNEMİ
Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Irlamaz aydınlanıyor
YEREL

IRLAMAZ AYDINLANIYOR
Osmancalı'da çilek üreticisine büyük destek
YEREL

OSMANCALI'DA ÇİLEK ÜRETİCİSİNE BÜYÜK DESTEK
Manisa'nın milli sporcularından bir başarı daha
YEREL

MANİSA'NIN MİLLİ SPORCULARINDAN BİR BAŞARI DAHA
Yunusemre'den işitme engelli sporculara destek
YEREL

YUNUSEMRE'DEN İŞİTME ENGELLİ SPORCULARA DESTEK
Bir mahalle daha kanalizasyona kavuşuyor
YEREL

BİR MAHALLE DAHA KANALİZASYONA KAVUŞUYOR
94'lük Fatma nine yıllara meydan okuyor
YEREL

94'LÜK FATMA NİNE YILLARA MEYDAN OKUYOR
Bu proje Turgutlu'yu okutacak
YEREL

BU PROJE TURGUTLU'YU OKUTACAK
Gençler istedi Başkan Şirin yaptı
YEREL

GENÇLER İSTEDİ BAŞKAN ŞİRİN YAPTI
Başkan Çerçi kahraman askeri ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ KAHRAMAN ASKERİ AĞIRLADI
Veziroğlu Sosyal Tesisleri hızla yükseliyor
YEREL

VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİ HIZLA YÜKSELİYOR
Salihli'de mesleki ve teknik eğitim toplantısı düzenlendi
YEREL

SALİHLİ'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
AK Partili Aydemir'den, Salihli ziyareti
YEREL

AK PARTİLİ AYDEMİR'DEN, SALİHLİ ZİYARETİ
Kocaçeşmespor'lu Özdemir'den destek çağrısı
YEREL

KOCAÇEŞMESPOR'LU ÖZDEMİR'DEN DESTEK ÇAĞRISI
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenilemeler başladı
YEREL

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEMELER BAŞLADI
Kulalı masterler deplasmanda galip
YEREL

KULALI MASTERLER DEPLASMANDA GALİP
Manisalı miniklerin sömestr eğlencesi
YEREL

MANİSALI MİNİKLERİN SÖMESTR EĞLENCESİ