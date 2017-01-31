31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Riskli binalar Bursa'da masaya yatırıldı

31 Ocak 2017 Salı, 16:26
Riskli binalar Bursa'da masaya yatırıldı
Riskli binalar Bursa'da masaya yatırıldı
- Yeni imar yönetmeliğine katkı koyacak seminer

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'İmar Çalıştayı'nda imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personel bir araya geldi.
Crowne Plaza'da gerçekleştirilen İmar Çalıştayı'na büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personel katıldı. 3 gün süren toplantıda mevcut imar yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni çıkarılacak olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konusundaki görüş ve beklentiler dile getirildi. Farklı belediyelerde görev yapan teknik personelin karma olarak oturduğu ve fikir alışverişinde bulunduğu toplantıdan çıkan sonuç tanzim edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni çıkarılacak olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne yön verilecek.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediyesi ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa, her yönüyle öncü bir şehir. Çevre ve Şehir Bakanlığı ile birlikte bu toplantıları düzenliyoruz. Türkiye, şehircilik konusunda hızla gelişiyor. Bu gelişimi değerlendirerek bir yol çizmemiz gerekiyor. İmar konusunda belediyelerin ciddi uygulamaları var. Hem merkezî hem de mahallî idareler olarak ülkemizi yeniden inşa etmek için çalışıyoruz. Bizler de Bursa ölçeğinde bunu konuşuyoruz.Ben doğru sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizlerin bu çalışması bakanlığa da katkı sağlayacaktır. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara ve alanlara dair uygulamalar, planlama ve uygulama süreçleri ve finansman yöntemleri hakkında sunum yaptı. Kotan, "Bakanlığımız, '6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunu yürürlüğe koymuştur. Kentsel dönüşümle modern şehirler oluşturulduğu gibi kentsel dönüşüm yoksulluğun azaltılması, gecekondu bölgelerindeki illegal oluşumların önünün kesilmesi ile doğal ve tarihî yerlerin korunması açısından önem taşıyor. Kentsel dönüşüm rant aracı olarak görülmemelidir. Ülkemizin her kesimini kapsayan, ekonomik ve sosyal dönüşümü sağlayacak bir araçtır".
(MŞ)

31.01.2017 16:32:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kızılay İş Merkezi açıldı
YEREL

KIZILAY İŞ MERKEZİ AÇILDI
İznik'te zeytinlikte lahit bulundu
YEREL

İZNİK'TE ZEYTİNLİKTE LAHİT BULUNDU

Bursa'nın aralık ihracatı arttı, ithalatı azaldı
YEREL

BURSA'NIN ARALIK İHRACATI ARTTI, İTHALATI AZALDI
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ndeki kitap sayısı 100 bine ulaştı
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ KÜTÜPHANELERİ'NDEKİ KİTAP SAYISI 100 BİNE ULAŞTI
Yıldırımlı çocuklar kayak öğreniyor
YEREL

YILDIRIMLI ÇOCUKLAR KAYAK ÖĞRENİYOR
Bursa'dan Hollanda'ya ayva ihracatı
YEREL

BURSA'DAN HOLLANDA'YA AYVA İHRACATI
SETEK'teki ev tekstili firmalarına 12 milyon liralık fon
YEREL

SETEK'TEKİ EV TEKSTİLİ FİRMALARINA 12 MİLYON LİRALIK FON
Hafriyat sahasında ölü bulundu
YEREL

HAFRİYAT SAHASINDA ÖLÜ BULUNDU
Bursa'daki hakaret ve tehdit davası
YEREL

BURSA'DAKİ HAKARET VE TEHDİT DAVASI
BTSO ile Birmingham Ticaret Odası arasında iş birliği
YEREL

BTSO İLE BİRMİNGHAM TİCARET ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Karacabey'de Yeşildere Barajı ile 39 bin dekar zirai alan sulanacak
YEREL

KARACABEY'DE YEŞİLDERE BARAJI İLE 39 BİN DEKAR ZİRAİ ALAN SULANACAK
AK Parti referandum çalışmalarına başladı
YEREL

AK PARTİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
İnegöl gölet ve sulama projesine bakanlıktan onay
YEREL

İNEGÖL GÖLET VE SULAMA PROJESİNE BAKANLIKTAN ONAY
BBDSO'dan &quot;Alman romantikleri&quot; konseri
YEREL

BBDSO'DAN "ALMAN ROMANTİKLERİ" KONSERİ
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Büyükşehir Namık Kemal'e değer katıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR NAMIK KEMAL'E DEĞER KATIYOR
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi
YEREL

BURSASPOR'DA MUTLU TOPÇU DÖNEMİ
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Tırda 20 ton kaçak midye ele geçirildi
YEREL

TIRDA 20 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ
Çolak: &quot;Daha güçlü bir Türkiye'nin arifesindeyiz&quot;
YEREL

ÇOLAK: "DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'NİN ARİFESİNDEYİZ"
Yunuseli Havaalanı için geri sayım başladı
YEREL

YUNUSELİ HAVAALANI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
İnegöl sanat şehri
YEREL

İNEGÖL SANAT ŞEHRİ
Yeşildere Barajı inşaat çalışmaları
YEREL

YEŞİLDERE BARAJI İNŞAAT ÇALIŞMALARI