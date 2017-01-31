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Riskli binalar Bursa'da masaya yatırıldı

- Yeni imar yönetmeliğine katkı koyacak seminer



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'İmar Çalıştayı'nda imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personel bir araya geldi.

Crowne Plaza'da gerçekleştirilen İmar Çalıştayı'na büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personel katıldı. 3 gün süren toplantıda mevcut imar yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni çıkarılacak olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konusundaki görüş ve beklentiler dile getirildi. Farklı belediyelerde görev yapan teknik personelin karma olarak oturduğu ve fikir alışverişinde bulunduğu toplantıdan çıkan sonuç tanzim edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni çıkarılacak olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne yön verilecek.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediyesi ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa, her yönüyle öncü bir şehir. Çevre ve Şehir Bakanlığı ile birlikte bu toplantıları düzenliyoruz. Türkiye, şehircilik konusunda hızla gelişiyor. Bu gelişimi değerlendirerek bir yol çizmemiz gerekiyor. İmar konusunda belediyelerin ciddi uygulamaları var. Hem merkezî hem de mahallî idareler olarak ülkemizi yeniden inşa etmek için çalışıyoruz. Bizler de Bursa ölçeğinde bunu konuşuyoruz.Ben doğru sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizlerin bu çalışması bakanlığa da katkı sağlayacaktır. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara ve alanlara dair uygulamalar, planlama ve uygulama süreçleri ve finansman yöntemleri hakkında sunum yaptı. Kotan, "Bakanlığımız, '6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunu yürürlüğe koymuştur. Kentsel dönüşümle modern şehirler oluşturulduğu gibi kentsel dönüşüm yoksulluğun azaltılması, gecekondu bölgelerindeki illegal oluşumların önünün kesilmesi ile doğal ve tarihî yerlerin korunması açısından önem taşıyor. Kentsel dönüşüm rant aracı olarak görülmemelidir. Ülkemizin her kesimini kapsayan, ekonomik ve sosyal dönüşümü sağlayacak bir araçtır".

(MŞ)



31.01.2017 16:32:21 TSI

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