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Darıca'da yarıyıl tatilindeki öğrencilere kamp eğitimi



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Bilgi Evleri, sömetr tatilindeki öğrencileri üç günlük eğitim kampına tabi tutuyor.

Güzide Gençlik ve Kültür Merkezi Bilgi Evi'nde, eğitim gören öğrenciler üç gün boyunca sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, güven, özgüven, alçakgönüllülük, empati, çalışkanlık ve sabır gibi konularda eğitime tabi tutuluyor. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Eşi Teslime Karabacak'la birlikte değerler eğitimi kampındaki öğrencileri ziyaret etti.

Bilgi Evleri bünyesinde sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında verilen değerler eğitimi kampıyla ilgili öğrencilerle sohbet eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Çocuklarımızın sömestr tatilinde hem eğlenmeleri hem de yaşam boyunca istifade edebilecekleri bilgileri öğrenmeleri adına bu üç günlük kampların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Örf, adet, gelenek ve göreneklerine bağlı nesiller yetişmesi adına çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

(İG-İÇ)



31.01.2017 16:35:45 TSI

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