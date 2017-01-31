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Oylum'a yabancı yatırımcı geldi



KAYSERİ (İHA) - Oylum, bir süredir görüşmeler yürüttüğü Dubai menşeili Bracknor Fund Limited (Bracknor) ile 24.01.2017 tarihinde yatırım sözleşmesi imzaladı. Anlaşma uyarınca Bracknor üç yıl boyunca toplamda 25.000.000 TL'ye kadar Oylum'a tahsisli sermaye artırımı yoluyla yatırım yapacak.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. CEO'su Sn. Yener Büyüknalbant anlaşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Bracknor ile yaklaşık 6-7 ay boyunca yatırım görüşmelerimiz devam etti. Bu süreçte ülkemizde darbe kalkışması, Kayseri de dahil bir çok yerde artan terör faaliyetleri ve üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun not indirimi ve ülkemizi yatırım yapılabilir konumdan çıkarması gibi çok ciddi olaylar yaşadık. Süreç içerisinde bir çok kez tereddütler yaşanmasına karşın ülkemize ve bize güvenerek yatırım yapan Bracknor Fund Limited'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sene Banvit'ten sonraki ikinci ciddi yatırımı şirketimiz aldı. Bu yatırım ile Oylum'u sektörde daha ileriye taşımayı ve Türkiye'de ve dünyada bulunabilirliğini artırmayı hedeflemekteyiz" ifadesinde bulundu.

Varılan anlaşma ile ilgili olarak Bracknor Yatırım Grubu yöneticilerinden Bracknor Yatırım Grubu'nun CEO'su ve Kurucu Ortağı Pierre Vannineuse: "En iyi yatırımlar en zor zamanlarda yapılır. Üstün yönetim ekibi tarafından kararlı iş modeli yönetilen Oylum'un Türkiye'deki mevcut jeopolitik bağlam ışığında yatırıma çok müsait olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Bracknor Yatırım Grubu Kurucu Ortağı Hugo Pingray: "Bracknor olarak sektörün öncü şirketi ve en eski Türk gıda markalarından biri olan Oylum ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Şirket yöneticilerinin Oylum'u başarıya götüreceğine çok eminiz. Bölgedeki pazar potansiyeli de bizi buna ikna etti. Yapacağımız yatırımla, şirketin büyüme trendini sürdürebilmesine ve uluslararası erişimi geliştirmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz." dedi.

Bracknor Yatırım Komitesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı Abdul Gassam, MS Group'un (Jeddah) İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: "Şirketin ürün yelpazesi çok çekici ve benzersiz. Özellikle Körfez ülkelerindeki bu pazar için uluslararası pazarda büyük bir potansiyel görüyoruz ve uluslararası büyümesini mümkün olan en fazla seviyeye çıkarmak için Oylum'a en uygun ticari tanıtımları yapmayı umuyoruz." diye konuştu.

Oylum Hakkında;

Oylum markası 48 yıllık geçmişi ile Türkiye'nin en köklü gıda markalarından biridir. Kayseri merkezli Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. 2012 yılında BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arzdan bu yana ihracat yapmış olduğu ülkelerin sayısını artırıp ulusal market zincirlerini de portföyüne kazandıran Oylum cirosunu yaklaşık üç katına çıkarmayı başarmıştır. Şirketin mevcut ürün grupları bisküvi, gofret, kraker ve kremalı bisküvinin yanı sıra çikolata krema, çikolata kaplamalı ürünler ve çikolata bar ürün gruplarıdır.

Bracknor Yatırım Grubu Hakkında:

Dubai menşeili Bracknor Capital Ltd, Özel Yatırım Fonu Bracknor Fund Ltd.'nin Yatırım Yöneticisi platformudur. Bracknor'un iş modeli, orta ölçekli şirketlere potansiyellerini ve rekabet avantajlarını kullanarak büyümeleri için ihtiyaç duyulan işletme sermayesini sağlamaktır.

Bracknor, başkanı Bay Aboudi Gassam aracılığıyla Saoudi Group MS Group (Jeddah) - http://mscc.com.sa- tarafından desteklenmektedir ve Bracknor portföyüne ilgili fırsatlar ve işbirlikçi gelişmeler sağlamak için portföy içi sinerjiyi özellikle Körfez Bölgesi'ndeki şirketler için etkinleştirmeyi amaçlamaktadır.

(AÖ-Y)



31.01.2017 16:36:57 TSI

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