YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kızılay İş Merkezi açıldı

Kızılay İş Merkezi açıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Kızılay İş Merkezi törenle açıldı.

Kızılay Karacabey Şubesi tarafından yapılan 4 katlı iş merkezi hizmete girdi. Kızılay Şube Başkanı Ahmet Kırmızı, "Bizler yönetimi devralalı 4 yıl oldu. Arkadaşlarımız ile görevi devraldığımızdan bu yana Karacabey'imize güzel eser kazandırmak istedik. Rahmetli fırıncı Ayşe Erim'in 1975 yılında bağışladığı bu yerimize Kızılay İş Merkezi'mizi kendi öz kaynaklarımızla yaptık" dedi.

Şube Müdürü Ebru Toprak da, "242 metrekarelik arsamız 42 yıl önce bağışlandı. İş merkezimiz 4 katlı olup, en alt katta 508 metrekarelik işyeri bulunmaktadır. Bodrum kat, zemin ve asma katlarında ofisler bulunmaktadır. Binamız 1,5 milyon liraya mal oldu. Bizler bu binayı kendi öz kaynaklarımızla yaptık ve Karacabey'imize kazandırdık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından kurdele kesilerek iş merkezi hizmete açıldı.

(YK-MŞ)



31.01.2017 16:37:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER