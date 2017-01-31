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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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11 Yalovalı raket milli takım kamplarına katıldı

31 Ocak 2017 Salı, 16:39
11 Yalovalı raket milli takım kamplarına katıldı
11 Yalovalı raket milli takım kamplarına katıldı

(Fotoğraflı)

Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen küçükler, yıldızlar ve gençler masa tenisi milli takım kamplarına Yalova'dan 11 sporcu katılıyor.
Yıldız ve genç bayan milli takım kampı Bursa'da, yıldız ve genç erkek milli takım kampı Antalya'da ve küçükler milli takımı kampı ise Sakarya'da düzenleniyor. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Yalova Masa Tenisi İl Temsilcisi Başol Haraç, "Yalova masa tenisinde çok iyi işler yapıyor. İyi işleyen bir altyapı organizasyonu var. Bununda meyvelerini 11 sporcumuzu milli kamplara göndererek alıyoruz" dedi.
15-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Fransa'nın Metz şehrinde düzenlenecek olan Yıldızlar ve Gençler Fransa Açık Turnuvası'nda milli takımda Yalovalı sporcular Ece Haraç, Umut Emre Başsal, Tugay Yılmaz, Yücel Ocak ve Kaan Dönmez yer alacak.
(EB-MŞ)

31.01.2017 16:44:43 TSI
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