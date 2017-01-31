31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Zolan Zeybek Kavşağı'nda incelemelerde bulundu

31 Ocak 2017 Salı, 16:40
Başkan Zolan Zeybek Kavşağı'nda incelemelerde bulundu
Başkan Zolan Zeybek Kavşağı'nda incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Zeybek Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Denizli-Ankara Yolundaki trafiği akıcı hale getirmeyi hedefleyen proje, bir hafta içinde bitirilerek hizmete sunulması bekleniyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve Yol İşleri Müdürü Hüseyin Çolakoğlu'nun eşlik ettiği ziyarette çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Zolan, kavşaktaki son rötuşları inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Projenin son hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, olağan dışı bir olumsuzluk olmazsa kavşağın bir hafta içinde hizmete açılacağını kaydetti. Zolan, "Hiç kimsenin kafasında soru işareti olmasın, dostlarımız rahat olsun. Bu büyük hizmet Denizlimizin emrinde olacak" dedi. Kavşağın trafik yoğunluğu ve bekleme süresi fazla olan bir bölge olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Bundan daha önemlisi burada maalesef sıkça trafik kazaları yaşanıyordu. Kavşağımızın bitmesi ile birlikte buradaki sıkıntıların tamamı tarihe karışacak" diye konuştu.
Hizmete açılacak kavşak ile bölgede çok sık yaşanan trafik kazalarının önüne geçilerek olası can ve mal kaybının önlenmesi bekleniyor. Projeyle ayrıca, Ankara Yolu üzerindeki bekleme süresini bitirerilerek Dokuzkavaklar ve Sevindik mahallelerini birleştirilmesi sağlanacak.
(MT-SM-AA-

31.01.2017 16:46:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın köylülere desteği sürüyor
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KÖYLÜLERE DESTEĞİ SÜRÜYOR
Güney Ege, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
YEREL

GÜNEY EGE, EMITT TURİZM FUARI'NDA TANITILDI
İnfaz koruma memurlarına savunma eğitimi
YEREL

İNFAZ KORUMA MEMURLARINA SAVUNMA EĞİTİMİ

Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Derdini göz hareketleriyle anlatabiliyor
YEREL

DERDİNİ GÖZ HAREKETLERİYLE ANLATABİLİYOR
Turizmcilerden Başkan Zolan'a teşekkür
YEREL

TURİZMCİLERDEN BAŞKAN ZOLAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Subaşıoğlu yeni kimlik kartı başvurusunu yaptı
YEREL

BAŞKAN SUBAŞIOĞLU YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNU YAPTI
Pamukkale Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESPOR ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI
Çal Belediyesi çobanlara kepenek hediye etti
YEREL

ÇAL BELEDİYESİ ÇOBANLARA KEPENEK HEDİYE ETTİ