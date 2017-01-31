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Samsat'ta nüfus düşüşü devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesi nüfusu, 2016' da bir önceki yıla göre 198 kişi azalarak 7 bin 992 kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2015 yılı itibariyle 8 bin 190 kişi olan Samsat ilçesi genel nüfusu, 198 kişilik azalmayla, 2016 sonunda 7 bin 992 kişiye düştü. Böylece ilçe nüfusunda yüzde 2,42 oranında bir düşüş oldu. Samsat ilçe merkezinde ise 2015 yılı sonunda ilçe merkezi nüfusu 3 bin 899 iken 2016 yılı sonunda 3 bin 789'a gerilerken, köylerde nüfus 4 bin 291'den, 4 bin 203'e geriledi. Buna göre Samsat ilçe merkezinde olduğu gibi köylerinde de nüfusta düşüş olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Samsat ilçesindeki nüfus azalmasının işsizlik ve ekonomik nedenlerden oluştuğunu, modern tarım, küçükte olsa sanayi kolları ve sulu tarım olmadan Samsat ilçesinin sürekli göç vereceğini belirtti.

Başkan Fırat, "Samsat ilçemizin üç tarafı tatlı sularla çevrilidir. Samsat'ın olmazsa olmazı sulu tarımdır. Vatandaşlarımız işsiz kalınca başka yerlere göç ediyorlar. İstihdamı arttırıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Bizler Belediyecilik anlamında elimizden geleni yapıyoruz. Ancak insanlara aş gerekiyor. Özel sektörün bu ilçede yatırım yapması gerekir. İlçede iki tane fabrika olsa durum böyle olmazdı. Buradan çağrı yapıyorum. Samsat ilçemizde yatırım yapacak her kim olursa elimizden gelen hiçbir yardımı esirgemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

(FÇ-SD-Y)



31.01.2017 16:51:43 TSI

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