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Sömestrda 67 Burda AVM'de "Neuroland"ı keşfedecekler



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte beynin yaydığı beta dalgalarını hareket enerjisine dönüştüren ücretsiz Neuroland etkinliği 67 Burda' ya geliyor.

1-12 Şubat tarihlerinde saat 12:00 - 20:00 arasında giriş katta gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, ebeveynleri ile keyifli zamanlar geçirecekler. AVM'den yapılan açıklamada ise "Sömestr kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikte; 7' den 70'e herkes düşünce gücü ve zihninizin yönlendirmesi ile bir helikopteri uçurabilir, bir otomobili hareket ettirebilir ya da bilgisayar oyunlarını oyun konsolu olmadan oynatabilirsiniz. Etkinlik alanında 7 farklı atölye yer alacak, dileyen herkes cisimlere odaklanarak objeleri hareket ettirme deneyimini yaşayacaktır. 67 Burda Alışveriş Merkezi 12 gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleşecek bu etkinlik için tüm ziyaretçilerini beklemektedir" denildi.

(OA-OA-Y)



31.01.2017 16:54:07 TSI

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