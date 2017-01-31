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'Türkiye'de ilk Fatsa Belediyesi uyguluyor'



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Türkiye'de ilk defa kendilerinin uyguladığı "Kent Bilgi Sistemi" sayesinde beyan vermeyen bina ve arsa sahiplerine tebligat göndererek kaçak yapılaşmanın önüne geçtiklerini söyledi.

Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü 2014 yılında vatandaşın tapu kayıtlarına ulaşılabilmesi ile ilgili protokol yaptıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için imzalanan protokolün ardından belediyemizde Emlak Kaçak Takip Bürosu oluşturduk. 2 kişilik ekip ile ilçemizin Büyükşehir olmadan önce 13 mahallesinde emlak vergi bildiriminde bulunmayan kaçak yapıları takip altına aldık. Sistemle birlikte tüm mahallelerde emlak vergisini eşit ve adaletli şekilde alınmaya başlandı. Yine bu sistemle kayıpların bulunması sayesinde yol katılım ücretleri herkesten eşit olarak alınmaya başlandı" dedi.



"Vatandaşın ileride mağduriyeti önlenmiş olunuyor"

Sistemle ilgili bir bilgi de Fatsa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Habib Karakuzu verdi. 2 kişilik ekiple kaçak emlak takibi yaptıklarını ifade eden Karakuzu, "Bu sistemde önce bir mahallenin kadastrol haritasında sokağına giriyoruz. Parsel üzerinde binaların tek tek Kent Bilgi Sistemi üzerinde binanın yapı durumuna ulaşıyoruz. Bilgisine ulaşılan yapının emlak vergisi beyanında bulunup bulunmadığı tespit ediliyor. İncelemeye göre eksik kat beyanı tespit edilirse ikmalen veya idarece beyan düzenleniyor. Bu beyan ile vatandaş vergi ödemeye davet ediliyor. Bu sayede vatandaşın ileride daha da mağdur olmamasının önüne geçiliyor. Çünkü vatandaş bilerek veya bilmeyerek beyanda bulunmasa bile bizim tespitimiz sayesinde ne kadar erken tespit edilirse yıllara sari olarak o kadar cezadan kurtulmuş olacak. Biz bu uygulamayı Türkiye'de uygulayan ilk belediyeyiz" diye konuştu.

Fatsa Belediyesinde 2016 yılında 68677 bina vergisi, 27016 arsa vergisi, 122553 arazi vergisi bayanında bulunulduğu bildirildi.

(AA-SLH-Y)



31.01.2017 16:57:55 TSI

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