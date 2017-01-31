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Pepee hayranları Piazza'da buluşuyor



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Şanlıurfa (İHA) - Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee ve "Pepee: Birlik Zamanı" animasyon filminin Şanlıurfa galası için Şanlıurfa Piazzza Alışveriş ve Yşaam Merkezi'ne geliyor.

üçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanan Pepee, hayranlarını bu kez yeni hikayesiyle beyaz perdede karşılıyor. 20 Ocak tarihinde vizyona giren 'Pepe: Birlik Zamanı' filminin Şanlıurfa galası için Pepee hayranları 2 Şubat Perşembe günü saat 13.00'da Piazza AVM'de buluşacak. Pepee ile tanınan ve Düşyeri'nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ile Pepee maskotunun katılacağı özel gösterim öncesi Piazza ziyaretçileri ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Pepee'den Göbekltepe'ye özel şarkı

Şanlıurfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya'da geçen hikayesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Pepee'nin ilk animasyon sinema filmi, eğlenceli şarkısıyla da dikkat çekiyor. Bilgiç, filmde geçen Göbeklitepe ile ilgili ise "Göbeklitepe tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir yer. Tarihi yeniden yazan ve 12.000 yıl önce yapıldığı düşünülen özel bir yer. Türkiye'de Göbeklitepe'yi bilmeyen kalmasın istedik ve Göbeklitepe için çok özel bir şarkı yaptık. İzleyen çocukların diline dolanan Göbeklitepe Şarkısını büyükler de çok sevdi" demişti.

Aynı isimli sevilen milli çizgi film dizisinin üç boyutlu animasyon filmi "Pepee: Birlik Zamanı"nda Pepee'yi Yağız Alp Şimşek seslendirirken, seslendirme kadrosunda Iraz Elif Kıraç, Çağrı Manas Kıraç, Meryem Atmaca ve Emre Törün de bulunuyor. Hüseyin Emre Konyalı'nın yönettiği filmin senaryosu ise Ayşe Şule Bilgiç'e ait.

Filminin konusu

Dedesinin ürettiği balonun peşinden maceraya atılan Pepee'nin sorgulamaları ve başından geçenlerin anlatıldığı filmde ise Pepee teknolojik sıcak hava balonu ile Türkiye semalarında kaybolur. Bu uçan teknolojik balon Pepee'yi önce Adıyaman-Nemrut, Urfa-Göbeklitepe ve en son da Kapadokya'ya götürür.

(OE-SD-



31.01.2017 17:00:18 TSI

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