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Kaymakam Yosunkaya, basın mensupları ile bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya İlçede görev yapan basın mensuplarıyla çay sohbetinde bir araya geldi.

Akçakale ilçe gündeminin konuları paylaşıldığı çay sohbetin de yerel ve ulusal gazete temsilcileri katıldı.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya yaptığı açıklamada, "İlçe basınımız ile çay sohbetinde bir araya gelerek iadeyi ziyareti de gerçekleştirmiş olduk. Basınımız ile ilçe yararına konuları ele aldık yapacağımız çalışmalar hakkında basın mensuplarımız ile istişarelerde bulunduk. Basın mensuplarımızı önemsiyoruz çünkü basın devlet ve vatandaş arasında bir köprü görevini üstlenmiş durumda. Toplumda olup biteni kamuya aktaran, kamuyu ve kamu idarecilerini haberdar eden insanlardır'' diye konuştu.

(OE-SD-Y)



31.01.2017 17:06:53 TSI

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