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Müteahhitlerden Başkan Yazgı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrasında Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanlığına seçilen Cüneyt Göktaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.

Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaraylı müteahhitler olarak her kurum ile uyumlu çalışma sergilemeye özen göstereceğini söyledi. Yeni yönetim kurulu üyelerini tanıştırdı. Ayrıca ziyareti kabul ettiği için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni sanayi projesinde gelinen son aşamadan bahsetti. Yüzde 80 - 85 talep toplamanın gerçekleştiğini belirtti. TOKİ'nin yapacağı Yeni Sanayi sitesinin en geç 24 ayda tamamlanarak yeni işyerlerinin esnaflara tahsis edileceğini açıklayan Başkan Yazgı, "Mevcut sanayimizi taşındıktan sonra üniversite ve organize yolu arasında yeni bir şehir kuracağız. Şuanda talep konusunda bir sıkıntımız yok. 10 Şubat tarihine kadar ödeme süresi devam edecek. Daha sonra Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm projesinin 2'nci etabını başlatacağız. Çünkü hakikaten yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Taşınma işlemi tamamlandıktan sonra mevcut sanayi tamamen yıkarak müteahhitlerimiz için yeni bir alan açıyoruz. 70 hektarlık bir saha olacak. Yeni bir yol, bahçe düzenlemesi ile emsal ve kat artışını yaparak, o bölgenin önünü açacağız. O bölgede hem mülk sahipleri, hem müteahhitlerimiz ve mühendislerimizi kazanacağı bir alan oluşturacağız. Zaten İnşaat demek 400 sektörü doğrudan ve dolaylı şekilde etkileyen ilgilendiren bir iş. Bu aşama artılarımız neler ve nasıl olur bunun istişaresini yaparız" ifadelerini kullandı.

Başkan Yazgı, Müteahhitler Birliği Başkanı Cüneyt Göktaş ve Yönetim kurulu üyelerine yeni görevinde başarılar diledi.

(YC-AH-Y)



31.01.2017 17:16:37 TSI

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