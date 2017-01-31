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Namlı: "Binaların her katında yangın söndürme tüpü bulundurulmalı"

31 Ocak 2017 Salı, 17:13
Namlı: "Binaların her katında yangın söndürme tüpü bulundurulmalı"
Namlı: "Binaların her katında yangın söndürme tüpü bulundurulmalı"
- Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Murat Namlı, yangınların ortalama 3 dakika içerisinde başlayıp, büyüdüğünü belirterek, binaların her katında birer tane yangın söndürme tüpü ve yangın dolabı bulunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Murat Namlı, yangınların ortalama 3 dakika içerisinde başlayıp, büyüdüğünü belirterek, binaların her katında birer tane yangın söndürme tüpü ve yangın dolabı bulunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangında ilk müdahale ve yangın söndürme tüplerinin önemi ile ilgili uygulamalı olarak bilgiler verdi. Olası bir yangına karşı alınması gereken önlemler ve doğalgaz kaçaklarından doğabilecek yangınlara karşı selonoid vanasının önemi de anlatıldı. İtfaiye Şube Müdürü Murat Namlı, yaptığı açıklamada, yangınların kısa sürede büyüdüğünü, ancak alınacak olan önlemlerle olası tehlikelerin önüne geçmenin mümkün olduğunu söyledi. Namlı, "Yangınlar ortalama 3 dakika içerisinde başlar ve büyür. Bundan dolayı binaların her katında birer tane yangın söndürme tüpü ve yangın dolabı bulunmalıdır. Binaların korunması hakkındaki yönetmelikte de bu yer almaktadır" dedi.
Yangın türlerine karşı farklı yangın tüpleri ile müdahale ettiklerini dile getiren Namlı, "Katı yangınlara kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarıyla, sıvı yangınlara sıvı köpüklerle, elektrik yangınlarına da karbondioksitli yangın söndürme cihazlarıyla müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.
Doğalgaz kaçaklarında önleyici tedbir olarak selonoid vanasının önemine de değinen Namlı, şunları kaydetti: "Evlerimizde artık doğalgazı kullanıyoruz, gerek mutfakta gerekse ısınmak için. Ancak gaz kaçağına karşı birçok vatandaşımız selonoid vanasının önemini çok fazla bilmiyor. Herhangi bir gaz kaçağı olduğu zaman gaz detektörü algılıyor ve otomatik olarak dairelerin girişindeki selonoid gaz kesiciler devreye girerek gazı keserek yangının büyümesini önler. Bu yüzden selonoid vana çok önemlidir. Yeni yapılan her binada yönetmelik çerçevesinde bu vanaların bulundurulması da zorunlu hale getirildi."
Öte yandan, yangınların meydana geldiği yerlere kısa bir süre içerisinde ulaşarak müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, 2016 yılı içerisinde meydana gelen
7 bine yakın yangına müdahale ettikleri, yangın ve afet olaylarının yanı sıra vatandaşlara yapılan hizmetlerde de etkin rol aldıkları bildirildi.
(KYM-Y)

31.01.2017 17:18:42 TSI
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