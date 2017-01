YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Melikgazinin nüfusu 554 bin 549

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre Melikgazi İlçe nüfusunun 554 bin 549 olduğunu söyledi.

Kayseri ilinin Anadolu'nun yükselen bir değeri olduğunu, mali, ticari, üretimi ve alış veriş merkezleri ile bölge şehir olarak hizmet verdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri her yönü ile gelişen ve büyüyen bir planlı şehirdir. Örnek ve referans gösterilen ve son 20 yılda gerçekleştirilen yerel yönetim çalışmaları ile takdir toplamaktadır. 2016 adrese dayalı nüfus sayımında da Melikgazi ilçesinin toplam nüfusu 554.549 olarak tespit edilmiştir. 5 merkez ilçesi bulunan Büyükşehir merkez nüfusu 1 milyon 358 bin 980'dir. Buna göre büyükşehir sınırları içerisindeki beş ilçe arasında nüfusu en yüksek yine Melikgazi İlçesi olmuştur." dedi.

52 İlin Merkez Nüfusundan Daha Büyük

2016 nüfus bilgilerinin incelendiğinde 52 ilin merkez nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesine dolayısı ile Belediye hizmet alanına her geçen gün çok katlı binaların ve sitelerin yapıldığından nüfusu ve hizmet alanın da sürekli arttığını kaydetti.

Gecekondusuz, At Ve El Arabasız, Kaldırımları Yayalara Tahsisli

Temiz bir çevre, güvenli ve seri ulaşımı, büyük ölçekli parkları ve sosyal tesisleri, en önemlisi gecekondulaşmanın olmadığı, el ve at arabalarının tarih olduğunu, hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, planlı ve koordineli bir çalışma ile hizmet alanlarına yatırım ve hizmet vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

31.01.2017 17:19:46 TSI

