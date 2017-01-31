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Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda önceden belirlenen 7 adrese baskın yapılarak ev ve işyerlerinde yapılan aramada satışa hazır paketlerde çok sayıda uyuşturucu, 1 adet pompalı tüfek ve mermiler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen biri kadın 7 zanlının, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

(AA-AA-Y)



31.01.2017 17:23:22 TSI

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