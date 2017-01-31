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Bodrum Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmaları masaya yatırıldı

- Başkan Eşkinat Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Karacakılavuz dokumalarının dünyaya açılımı konusunda görüşmeler yapmak üzere gittiği Bodrum'da. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmalarının masaya yatırıldığı ziyarette Eşkinat ve Kocadon iki belediyenin başarılarının artması için ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi çalışmaları hakkında medya aracılığı ile bilgi sahibi olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Başkan Eşkinat'a ziyaretten dolayı teşekkür ederken. en kısa zamanda Tekirdağ'a gelerek çalışmaları yerinde incelemek istediğini dile getirdi.

(HLD-MEF-Y)



31.01.2017 17:24:15 TSI

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