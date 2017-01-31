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Büyükşehir Belediyesi'nden çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri" verildi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan ve 5 gün sürecek olan eğitim toplantılarının ilk oturumuna, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, üst düzey yöneticiler ile çalışan ve sendika temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlılığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yapılması gereken uygulamalar ve farkındalığın oluşturulması, 6331 sayılı yasa ve OHSAS 18001 İş Sağlığı güvenliği ve Yönetim Sistemi'nin birlikte yapılması hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Bugün başlayan eğitimler 3 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek.

(KYM-Y)



31.01.2017 17:25:51 TSI

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