31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

UTSO 10 bininci ticaret sicil üyesine ulaştı

31 Ocak 2017 Salı, 17:22
UTSO 10 bininci ticaret sicil üyesine ulaştı
UTSO 10 bininci ticaret sicil üyesine ulaştı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - UTSO yönetimi, 10 bininci ticaret sicil üyesine plaket verdi.
UTSO toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 10 bininci Ticaret Sicili Üyesi Bekir Doğan Yavuz' a Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir plaket takdim etti.
Kandemir; "Öncelikle Bekir Doğan Yavuz'a teşekkür ediyorum. İş kurmak zor ama keyifli bir süreç. Önemli olan doğru strateji ve doğru hedeflerle bu riski göğüsleyebilmektir. Kendisine başarılarının devamını diliyorum. Yeni kuruluşu hayırlara vesile olsun. Uşak merkezde odamız 10.000'inci Ticaret Sicil üyesine ulaştı. Bizler hem odada hem de sicilde birçok değişikliğe imza atıyoruz. Artık sicil harçlarınızı odamızdan tahsil ederek üyelerimizi banka banka dolaştırmayacağız. Bunun yanında kuruluş işlemlerinde evrakları biz onaylayacağız ve kuruluş işlemlerinde çok ciddi bir indirim sağlayacağız. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin daha hızlı sonuca ulaşabilmesi için üye memnuniyeti ilkesiyle çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.
(EÖ-MB-Y)

31.01.2017 17:27:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uşak jandarması define avcılarının peşini bırakmıyor
YEREL

UŞAK JANDARMASI DEFİNE AVCILARININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak'ta yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL

UŞAK'TA YOLCU OTOBÜSÜYLE TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI
Uşak'ta Ülkü Ocakları hizmet binası açılışı gerçekleştirildi
YEREL

UŞAK'TA ÜLKÜ OCAKLARI HİZMET BİNASI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uşak'ta 3 kilo esrar yakalandı
YEREL

UŞAK'TA 3 KİLO ESRAR YAKALANDI
Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları
YEREL

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ KARARLARI

Uşak'ta &quot;Anayasa&quot; paneli
YEREL

UŞAK'TA "ANAYASA" PANELİ
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

UŞAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Arıtma cihazları kullananlar soğuk havalara dikkat
YEREL

ARITMA CİHAZLARI KULLANANLAR SOĞUK HAVALARA DİKKAT
Uşaklı emekli öğretmen 'Yemek çöpe gitmesin' çağrısı
YEREL

UŞAKLI EMEKLİ ÖĞRETMEN 'YEMEK ÇÖPE GİTMESİN' ÇAĞRISI
Bilgisayar alırken garantili ürünleri tercih edin
YEREL

BİLGİSAYAR ALIRKEN GARANTİLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN
uş; &quot;Bu sistemde Pazartesi sabahı uyandığımızda yeni bir hükümetimiz olacak&quot;
YEREL

UŞ; "BU SİSTEMDE PAZARTESİ SABAHI UYANDIĞIMIZDA YENİ BİR HÜKÜMETİMİZ OLACAK"