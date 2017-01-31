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UTSO 10 bininci ticaret sicil üyesine ulaştı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - UTSO yönetimi, 10 bininci ticaret sicil üyesine plaket verdi.

UTSO toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 10 bininci Ticaret Sicili Üyesi Bekir Doğan Yavuz' a Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir plaket takdim etti.

Kandemir; "Öncelikle Bekir Doğan Yavuz'a teşekkür ediyorum. İş kurmak zor ama keyifli bir süreç. Önemli olan doğru strateji ve doğru hedeflerle bu riski göğüsleyebilmektir. Kendisine başarılarının devamını diliyorum. Yeni kuruluşu hayırlara vesile olsun. Uşak merkezde odamız 10.000'inci Ticaret Sicil üyesine ulaştı. Bizler hem odada hem de sicilde birçok değişikliğe imza atıyoruz. Artık sicil harçlarınızı odamızdan tahsil ederek üyelerimizi banka banka dolaştırmayacağız. Bunun yanında kuruluş işlemlerinde evrakları biz onaylayacağız ve kuruluş işlemlerinde çok ciddi bir indirim sağlayacağız. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin daha hızlı sonuca ulaşabilmesi için üye memnuniyeti ilkesiyle çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

(EÖ-MB-Y)



31.01.2017 17:27:47 TSI

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