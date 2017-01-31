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GAÜN'den Gaziantep ihracatçısına dev destek



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te ihracatçıların sıkıntılı bir süreçle alabildiği gözetim raporunun Gaziantep Üniversitesinden verilmesi için anlaşma sağlandı.



Geçtiğimiz yıl dünyanın 174 ülkesine 6 milyar 258 milyon dolarlık ihracat yaparak Türkiye'nin en fazla ihracatını gerçekleştiren 5.ili olan Gaziantep'te ihracatçıların sıkıntılı bir süreçle alabildiği gözetim raporunun Gaziantep Üniversitesi'nden verileceği öğrenildi.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, iade-i ziyaret için gittiği Gaziantep Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle, Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk tarafından karşılandı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Rektör Gür, üniversite olarak kurumlar arası ilişkileri çok önemsediklerini ve Ticaret Odası yönetiminden de aynı yaklaşımı görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Birbirimize hem ihtiyacımız var, hem de ortak paydalarda buluşmak bizi güçlendirecek. Şahsınızda size ve yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımıza yeni arkadaşlarımıza görevinizde başarılar dilerim. İnşallah Gaziantep için el birliğiyle güzel şeyler yapacağız. Ticaret, üniversitesiz olmaz. Üniversite de Ticaret Odası, Sanayi Odası, iş dünyası olmadan olmaz. Fikirlerle sermaye birleştiği zaman AR-GE, büyük yatırımlar yapılır" dedi.



"Gözetim raporu konusunda sıkıntılıyız"

Daha sonra söz alan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'de ilk kez Gaziantep Üniversitesi tarafından yaşama geçirilen intörn mühendislik uygulamasından duydukları memnuniyeti ifade ederken, Gaziantep'in 4 şirketinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasına girdiğini hatırlatıp, başta kambiyo olmak üzere çeşitli konularda eğitim desteği istedi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de, bu konuda gerekli çalışmaların hemen başlatılacağını, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın kendisi adına her türlü yetkiyle bu konuda görevli olduklarını vurguladı. Ziyarette, iş adamları dünyanın 174 ülkesine 6 milyar 258 milyon 347 bin Dolar ihracat yaparak Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. İli olan Gaziantep'te ihracatçıların nihai Gözetim Raporu konusunda sıkıntı çektikleri, rapor için Ankara, İstanbul gibi şehirlere giden numunelerin 15  20 güne gelebildiğini, bunun da kendilerini güç durumda bıraktığını belirterek, bu raporların Gaziantep Üniversitesinden verilmesi talebinde bulundu. İhracatçılar ise, "Konfeksiyonda, ayakkabıda, halıda ve diğer ihraç ürünlerinin gözetim raporu için Ankara'ya, İstanbul'a gidiyoruz. GTO ve Üniversite işbirliğiyle bir tahlil laboratuarı kurma çalışması yapalım. Çünkü, bu gecikme ihracatımızı köstekliyor" ifadelerini kullandı.



"Gaziantep için beraber yaparız"

Üniversite- Sanayi işbirliğinin ilk adımının ihtiyaçların birlikte analiz edilmesiyle atıldığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de, "Biz de devlet kuruluşuyuz, siz de. Biz de yeri geldiğinde özel sektör gibi çalışıyoruz. Devletin güvenlik algısı içerisinde çalışıp, aynı zamanda özel sektörün de girişimci becerisini iki taraf ta sunabiliyor" diye konuştu.



Yıllardır hem iş dünyası hem de üniversitenin aşırı öz güven nedeniyle 'Ben bana yeterim' mantığıyla aralarındaki buzları eritemediğine vurgu yapan Gür, "Şimdi gördük ki ortak alanda çalışma ruhunu geliştirdiğiniz zaman bu sorunlar ortadan kalkıyor. Şimdi anladık ki ne siz bizsiz, ne biz sizsiz olabiliyoruz. Gaziantep belli alanlarda çok ön plana çıktı. Ama, Allah korusun o alanlarla ilgili bir sıkıntı olursa güç durumda kalırız. Mesela halıcılıkta çok iyiyiz. Ama yarın öyle bir ucuz halı üretirler ki maliyetine halı satsak sıkıntıdan çıkamayız. Bu nedenle katma değer oluşturan ürünler üretmeli, bunlara yönelmeliyiz. Balistik füze yapamayız Gaziantep'te. Ama, onların parçasını üretebiliriz. Önerinize canı gönülden evet diyoruz. Arkadaşlarımız, sizin bu akreditasyon, test yöntemleri ve ürünün en son gözetim raporlarının için üniversitemizin alt yapısının ne kadar uygun olduğunu size anlatacak. Gıda sektöründe, ayakkabı, halı sektöründe, makine sektöründe şu testleri yaparken sizin ihtiyaçlarınızı göreceğiz. Bunların çoğu var zaten bizde. Bu aletler mi lazım? Bazıları yok mu? O zaman şunu yapacağız. Sistem evinde sizi koordine edeceğiz. Ortak bir alan kuracağız. Bizde var olanları devletin imkanlarını daha çok kullanacağız. Siz de günler harcamak yerine burada daha kısa sürede, daha az ucuza mal edeceksiniz. Şuanda birçok laboratuarımızda TSE'nin talep ettiği düzeyde testleri, 1973'ten gelen akademik kalite ve laboratuar deneyimimizle zaten yapabiliyoruz. Yeni laboratuarlar da kurarız. Buradan hizmet alımını siz yapacaksınız. Hem üniversite gelişecek, hem siz çok daha kolay, ucuz, rantabl ulaşılabilir test sistemlerine kavuşabileceksiniz. Şunu gördük iki taraf da çok iyi niyetli. Yola çıkacağız, yolda aksamalar olursa birlikte oturur konuşur, düzeltiriz. Yola çıktık, bu yoldan geri dönüş yok" şeklinde konuştu.



"Projelerimiz için üniversitemiz kol kolayız"

GAÜN Rektörü Gür ve ekibine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür eden GTO Yönetim kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ise, "Test sistemleri konusunda üniversitemiz bizim 5  10 adım önümüzde. Çünkü, dev laboratuarları, 1973'ten gelen köklü bir mühendislik deneyimi var. Bu deneyimi hep birlikte Gaziantep için kullanacağız" ifadelerini kullandı.



Oda olarak 4 büyük proje için start verdiklerini kaydeden Hıdıroğlu, bunlardan birisinin savunma sanayinin Gaziantep'te gelişmesine yönelik adımların atılması olduğunu belirterek,"Bu konuda hükümet nezdinde çalışmalarımızı sürdürürken, yerelde üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile de temasa geçtik. Dekanımız İbrahim Halil Güzelbey Hocamız ile görüşmelerimiz, orta çalışmalarımız oldu. Mesela, Konya bu konuda çok iyi. Aynı şeyi biz de yapabiliriz. İntörn mühendislik uygulamasıyla çok güzel şeyler yapılıyor. Türkiye'de intörnlüğü başlatan ilk üniversite olmanız da çok önemli. Şimdi, 40  50 bin üniversite öğrencisini şehirde hayata, sosyal hayata, sosyal yaşama nasıl katarız buna kafa yormamız lazım. Gençlerin güzel fikirlerini zaman zaman kullanıyoruz ama bu zenginleştirilebilir mi? Bunu yapacağız hep birlikte" diye konuştu.

(KU-OE-Y)



31.01.2017 17:31:36 TSI

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