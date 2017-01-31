YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepeli çocuklara yarıyıl tatili eğlencesi

Kartepeli çocuklara yarıyıl tatili eğlencesi



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.

Kartepe Belediyesi, çocukların sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla Kartepeli minikleri, yıl boyunca çocuk tiyatrosu oyunları ile buluşturuyor. Bu hafta sonu sahnelenen son oyun 'Aladdin'in Sihirli Lambası'nı izlemek için yarıyıl tatilini de fırsat bilen çocuklar Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne akın ettiler. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz'da Kartepeli çocuklarla birlikte, sahnelenen tiyatro oyununu izleyerek Kartepeli miniklerin mutluluklarına ortak oldu.

(İG-GY-Y)



31.01.2017 17:43:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER