Kartepeli çocuklara yarıyıl tatili eğlencesi
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.
Kartepe Belediyesi, çocukların sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla Kartepeli minikleri, yıl boyunca çocuk tiyatrosu oyunları ile buluşturuyor. Bu hafta sonu sahnelenen son oyun 'Aladdin'in Sihirli Lambası'nı izlemek için yarıyıl tatilini de fırsat bilen çocuklar Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne akın ettiler. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz'da Kartepeli çocuklarla birlikte, sahnelenen tiyatro oyununu izleyerek Kartepeli miniklerin mutluluklarına ortak oldu.
(İG-GY-Y)
31.01.2017 17:43:29 TSI
NNNN