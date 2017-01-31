Maltepe'de tatil keyfi
(Fotoğraflı)
İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de düzenlenen "Şubat Tatili Çocuk Şenliği"nde çocuklar çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğleniyor.
Maltepe Belediyesi'nin "Şubat Tatili Çocuk Şenliği" kapsamında her gün farklı bir oyun çocuklarla buluşuyor.
Şenliğin dokuzuncu gününde Mavi Kumpanya'nın "Ali Veli Maria" isimli oyunu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda, Afrika'dan gelen siyahi bir çocuk olan Ali, annesi Londra'da yaşayan Maria ve Türk çocuğu Veli'nin sabahın erken saatlerinde bir parkta tesadüfen tanışmalarıyla birlikte yaşadıkları maceraları anlatıldı. Volkan Taha Şeker'in yazıp yönettiği oyunda, Hakan Yıldız, Salih Koçhan, Gizem Genç ve Cemil Aydın rol aldı. Oyundan sonra minikler için düzenlenen animasyon gösterisi de, renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi film kahramanları ile sohbet eden çocuklar, yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar yaşadı.
(HB-ÖK-Y)
31.01.2017 17:43:39 TSI
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