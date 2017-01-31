FETÖ'nün yurt ağabey ve ablalarına şafak baskını
(Fotoğraflı)
Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda yurt ağabey ve ablaları oldukları belirtilen 8 zanlı yakalandı 6 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince FETÖ/PYD soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Erzurum merkezli Samsun, Bingöl, Çorum, Van, Şanlıurfa, Trabzon ve İstanbul illerinde yürütülen çalışmada FETÖ'nün kapatılan yurtlarında yurt ağabey ve ablalığı yapıp, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 8 zanlı yakalandı. 6 zanlının da yakalama kararı bulunduğu ve çalışmaların sürdüğü belirtildi.
(AA-AA-Y)
31.01.2017 17:44:03 TSI
NNNN