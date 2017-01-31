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AK Partili Berber'den, İlçe Başkanı Dinç'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Salihli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yeni göreve başlayan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç'e 'hayırlı olsun' temennisinde bulunan AK Partili Berber, yönetim kurulu üyelerine de görevlerinde başarılar dileyip, nöbeti devreden yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Salihli'nin, Manisa ili için önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Berber, "Salihli, Türkiye genelinde bulunan 50 ilden büyük bir ilçemiz. Ancak, her nedende Salihli'yi Ak Belediyecilik ile buluşturamadık. Ama inşallah, yeni başkanımız ve yeni yönetim kurulu üyelerimizin çalışmaları ile 2019 yerel seçimlerinde Salihli'yi Ak kadrolarla buluşturacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi de kazanacağız. Çünkü Salihli ve Manisa hizmete susadı, Ak kadrolar göreve gelip, hizmet susaması son bulacak" dedi.

(BA-AY-Y)



31.01.2017 17:49:08 TSI

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