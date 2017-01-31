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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak jandarması define avcılarının peşini bırakmıyor

31 Ocak 2017 Salı, 17:44
Uşak jandarması define avcılarının peşini bırakmıyor
Uşak jandarması define avcılarının peşini bırakmıyor

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapmak 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Banaz ilçesine bağlı Ulupınar köyünde 1. Derece SİT alanı olan bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alarak bölgeye intikal etti. Jandarmanın yaptığı baskında 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. 1. Derece SİT alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen Ş.A., İ.Y., M.Ö. ve R.A. muhtelif kazı malzemeleri ile gözaltına alındılar.
Şüpheliler hakkında Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.
(EÖ-MB-Y)

31.01.2017 17:49:31 TSI
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