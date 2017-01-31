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Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın köylülere desteği sürüyor

31 Ocak 2017 Salı, 17:45
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın köylülere desteği sürüyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın köylülere desteği sürüyor
- Bakanlık son 13 yılda Denizli'deki 3 bin 296 aileye 25 milyon TL kredi desteği verdi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) köylerde yaşayan vatandaşlara, hayvancılık, seracılık ve güneş enerjisi gibi konulardaki destek projeleri kapsamında, 2003 yılından bu yana yaklaşık 25 milyon TL kredi desteği verildiği bildirildi.
Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Denizli'de de süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, seracılık ve güneş enerjisi başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine yaklaşık 25 milyon TL kredi desteği sağladı. 2003 yılından bu yana toplamda şehirde 3 bin 296 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılında da 120 aileye 2 milyon TL destek vermeyi hedefliyor.
Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Eroğlu, bu yılda bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
(MT-SM-

31.01.2017 17:50:42 TSI
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