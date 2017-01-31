YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Askerler sancaklar ile uğurlanıyor

Askerler sancaklar ile uğurlanıyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit İlçesinde vatani görevini yapmak üzere askere çağırılan 1997/1 tertip asker adayları için düzenlenen uğurlama töreninde renkli görüntüler yaşanıyor. Askerler Mahalle Sancakları ile kıtalarına uğurlanıyor.

Köy ve mahalle sancakları, Türk bayrakları ile davul ve zurnalar eşliğinde, halaylar çeken vatandaşlar, yakınlarını askere gönderebilmenin gururunu yaşıyor.

Asker adayları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde Atatürk'ü selamlayıp ve saygı duruşunda bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirip bir geleneği yaşatıyorlar. Arkadaşları tarafından kucaklanarak havaya atılan gençler, "En büyük asker bizim asker" sloganları ile otobüslere bindiriliyor.

Edremit'ten son olarak askere uğurlanan Şevki Moralı "Vatan nöbeti sırası bizde. Bizde babalarımız, abilerimiz gibi vatan nöbeti tutmaya gidiyoruz. Hakkınızı helal edin" dedi.

(EME)



31.01.2017 17:51:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER