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Anadolu Ateşi Hokey Takımı şampiyon olarak 2.lige yükseldi

31 Ocak 2017 Salı, 17:48
Anadolu Ateşi Hokey Takımı şampiyon olarak 2.lige yükseldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Anadolu Ateşi Hokey Takımı, Salon Hokeyi 2.Lige Yükselme maçlarında şampiyon olarak 2.lige yükseldi.
Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Müsabakaları Antalya'nın Alanya ilçesinde oynandı.
Malatya Anadolu Ateşi Hokey Takımı finalde Diyarbakır Kaplanspor Kulübü'nü 8-3 yenerek 2.lige yükseldi.
Yarı finalde Gaziantep Zeugma Spor Kulübü'nü 5-3'lük sonuçla eleyen Anadolu Ateşi, finalde karşılaştığı Diyarbakır Kaplanspor'u da 8-3 yenerek şampiyon oldu.
-"Bu önemli başarıyı Malatyalılara armağan ediyoruz"
Konu ile ilgili İHA'ya bilgi veren Anadolu Ateşi Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, "Yeni Kurduğumuz Kulübümüz ile geldiğimiz Alanya'da önemli bir başarıya imza atıp 2.lige yükseldik" diye konuştu. Yılmaz, "Alanya'daki maçlarımızda, Batman Üniversitesi takımını 12-1, Nizip Fırat Spor Kulübü'nü 13-1, Alanyaspor Kulübü'nü 13-1, Diyarbakır Kaplan Spor Kulübü'nü 13-1, Kocaeli Barakspor Kulübü'nü 10-5, Zeugma'yı 5-3 ve finalde de Diyarabakır'ı 8-3 yenerek şampiyon olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu önemli başarıyı Malatyalılara armağan ediyoruz" dedi.
-"Hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçlıyoruz"
Başkan Yılmaz, hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçladıklarını da kaydederek, "Gereken desteği hiç bulamamamıza rağmen kendi çaba ve gayretimizle ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Tesisler ve malzeme konusunda Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sayın Mustafa Sadi Fındıklı'nın hep desteğini görüyoruz. Başarılı olmamızda en büyük pay Müdür Beyin. Hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

31.01.2017 17:53:36 TSI
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