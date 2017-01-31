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DAKA'nın 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı, kurum bünyesindeki illerde video konferansla gerçekleştirildi.

Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van valiliklerinde kurulu video konferans sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan 2017 yılı dönem başkanı olan Vali Taşyapan, 2017 yılının kalkınma ajansı çalışmaları ve bölge illeri için hayırlı olmasını diledi.

DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci ve DAKA personelinin de yer aldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararlarla devam etti.

(MSA-Y)



31.01.2017 17:58:08 TSI

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