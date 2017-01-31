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Edirne hafız yetiştirmede diğer illerin gerisinde

31 Ocak 2017 Salı, 17:55
Edirne hafız yetiştirmede diğer illerin gerisinde
Edirne hafız yetiştirmede diğer illerin gerisinde
- Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm:
- "Edirne'de hafız sayısını çoğaltmamız lazım"
- "Edirne hafız yetiştirme bakımından diğer illerin gerisinde"

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin hafız yetiştirme bakımından diğer illerin gerisinde olduğunu söyleyen İl Müftüsü Emrullah Üzüm, "Edirne'de hafız sayısını mutlaka çoğaltmamız lazım" dedi.
Edirne'de yetişen hafız sayının yetersiz olması, İl Müftülüğünü harekete geçirdi. Camilerdeki standardı yükseltmek amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında daha çok hafız yetiştirilmesi ve sağlanabilmesi için 4-6 yaş gurubu çocuklara yönelik Kur'an kursu açılması için adımını attı.
Halk Eğitim Merkezi'nin ek binası olan, daha önce Ticaret Lisesi olarak hizmet veren bina Edirne Müftülüğü Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Gurubu Kur'an Kursu olarak düzenleniyor. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, kentte yeterli hafızın yetişmediğini, hafız sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Edirne'de iki yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Üzüm, amaçlarının camilerdeki standardı yükseltmeye yönelik olduğunu söyledi.

"Hafızlığı bitirmiş görevli sayımız yetersiz"
Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, "Edirne'de 500 civarında imam hatip kadrosu olduğunu, Kur'an-ı Kerim kurslarıyla beraber bu sayı 700 kişiye ulaştı. Bizim imam hatip liselerinden mezun, ilahiyat fakültelerinden mezun hocalarla beraber çalışıyoruz. Öğreticilerimizin çoğunluğu ilahiyat mezunudur. Edirne'de ve bazı illerimizde maalesef kuran kursu mezunu olan ve özellikle hafızlığı bitirmiş görevli sayımız oldukça az, bizim görev standartlarımız bakımından hafızlık eğitimi çok önem taşıyor. Bazı illerimiz bu hafızlık konusunda imam hatip lisesi okurken veya ilkokulu bitirdikten sonra hafızlık öğrencileri konusunda oldukça mesafe almışlar. Edirne'de iki yıldır bu konuyu çalışıyoruz, bu çalışmalarımızın tamamı da camilerimizdeki standardı yükseltmeye yöneliktir" diye konuştu.

"Hafızlık kurslarımızı çoğaltmamız gerekiyor"
İl Müftüsü Üzüm, hafız sayısının az olduğuna dikkat çekerek, "Edirne'de hafız sayısını mutlaka çoğaltmamız lazım ve bu hafızlık kurslarını da devletimizin kontrolünde, himayesinde ve milletimizin hizmetinde olacak şekilde hafızlık kurslarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Şu an itibariyle çok ilgi var. Özellikle hafızlık kurslarımız 135 öğrencimiz var. Geçen hafta itibariyle 5 öğrencimiz hafızlık diplomasını aldı. Önümüzdeki aylarda da bir 5 veya 7 kişi daha mezun olacaktır. Bir yıl içinde ortalama 10-12 hafızımız diplomasını alacaktır. Bu hafızlar imam hatibi bitirdikten sonra ve ilahiyatı bitirdikten sonra milletimizin ve devletimizin hizmetinde camilerimizde kuran kurslarında hizmet edeceklerdir. Böylece standartlarımız yavaş yavaş yükselmiş olacaktır. Bizim bu konuyu bilen hiçbir vatandaşımız siz bu kaliteyi yükseltmeyin bu çalışmaları yapmayın demez. Bir takım art niyetli insanlara bırakmadan devletimizin kontrolünde doğru eğitimlerle bu çocuklarımızı yetiştirip yine devletimizin organizasyonunda diyanet işleri başkanlığında, il ve ilçe müftülüklerimizin kontrolünde camilerimizin hizmetine sunmamız gerekir" dedi.
(AC-MEF-Y)

31.01.2017 17:58:58 TSI
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