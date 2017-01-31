YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efsane Oyun Angry Birds Forum Gaziantep'te

Efsane Oyun Angry Birds Forum Gaziantep'te



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Forum Antep, tüm dünyada milyonların severek oynadığı oyun Angry Birds'e ev sahipli yapıyor.

Şehrin en sevilen eğlence ve alışveriş merkezlerinden olan Forum Gaziantep, eğlencesi ve hediyesi bol bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan efsane oyun Angry Birds, 5 Şubat'a kadarForum Gaziantep ziyaretçilerini bekliyor. Devasa sapanlarla oyunun karakterlerinden Red Bird, Blue Bird, Terence, Mighty Eagle'ı fırlatacak katılımcılar, sinirli kuşların yumurtalarını korumasına yardım edecek. Kurulan 125 metrekarelik üç boyutlu oyun alanında dev sapanlar ve Angry Birds kuşlarıyla atış yapacak misafirler, dört atış sonunda kazandıkları puana göre, Angry Birds oyuncakları ve aksesuarları kazanma fırsatı bulacak.

Oyun konsolları ve tablet bilgisayarlar üzerinden de oyunu oynayabilecek çocuklar, hem unutulmayacak bir Angry Birds deneyimi yaşayacak hem de 'asabi' fakat bir o kadar da sevimli karakterlerle fotoğraf çektirme şansı da bulacak. Tüm yaş gruplarının katılabileceği bu ücretsiz etkinlik, 12:00 - 19:00 saatleri arasında şehrin uğrak noktası Forum Gaziantep'te oyun severlerle buluşacak.

(KU-SD-Y)



31.01.2017 17:59:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER