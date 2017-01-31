31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Efsane Oyun Angry Birds Forum Gaziantep'te

31 Ocak 2017 Salı, 17:55
Efsane Oyun Angry Birds Forum Gaziantep'te
Efsane Oyun Angry Birds Forum Gaziantep'te

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Forum Antep, tüm dünyada milyonların severek oynadığı oyun Angry Birds'e ev sahipli yapıyor.
Şehrin en sevilen eğlence ve alışveriş merkezlerinden olan Forum Gaziantep, eğlencesi ve hediyesi bol bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan efsane oyun Angry Birds, 5 Şubat'a kadarForum Gaziantep ziyaretçilerini bekliyor. Devasa sapanlarla oyunun karakterlerinden Red Bird, Blue Bird, Terence, Mighty Eagle'ı fırlatacak katılımcılar, sinirli kuşların yumurtalarını korumasına yardım edecek. Kurulan 125 metrekarelik üç boyutlu oyun alanında dev sapanlar ve Angry Birds kuşlarıyla atış yapacak misafirler, dört atış sonunda kazandıkları puana göre, Angry Birds oyuncakları ve aksesuarları kazanma fırsatı bulacak.
Oyun konsolları ve tablet bilgisayarlar üzerinden de oyunu oynayabilecek çocuklar, hem unutulmayacak bir Angry Birds deneyimi yaşayacak hem de 'asabi' fakat bir o kadar da sevimli karakterlerle fotoğraf çektirme şansı da bulacak. Tüm yaş gruplarının katılabileceği bu ücretsiz etkinlik, 12:00 - 19:00 saatleri arasında şehrin uğrak noktası Forum Gaziantep'te oyun severlerle buluşacak.
(KU-SD-Y)

31.01.2017 17:59:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GAÜN'den Gaziantep ihracatçısına dev destek
YEREL

GAÜN'DEN GAZİANTEP İHRACATÇISINA DEV DESTEK
GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu:
YEREL

GTO BAŞKANI BEYHAN HIDIROĞLU:
Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü'ne Alaattin Kırcı atandı
YEREL

GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NE ALAATTİN KIRCI ATANDI
İhracatçılar &quot;gözetim raporunu&quot; artık Gaziantep'ten de alabilecek
YEREL

İHRACATÇILAR "GÖZETİM RAPORUNU" ARTIK GAZİANTEP'TEN DE ALABİLECEK

Gagiad'dan GTO'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

GAGİAD'DAN GTO'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Milletvekili Koçer'den GAGİAD'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER'DEN GAGİAD'A ZİYARET
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafın kahve davetini geri çevirmedi
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, ESNAFIN KAHVE DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
GTO yönetim kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor
YEREL

GTO YÖNETİM KURULUNA TEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN:
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Olling, Gaziantep'te
YEREL

DANİMARKA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ OLLİNG, GAZİANTEP'TE
El becerilerini geliştiren kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor
YEREL

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİREN KADINLAR, AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR
Türkiye'nin en iyi top cambazı, forum Gaziantep'te
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TOP CAMBAZI, FORUM GAZİANTEP'TE
Naksan Holding Genel Koordinatörü Birlik:
YEREL

NAKSAN HOLDİNG GENEL KOORDİNATÖRÜ BİRLİK:

Kar yağışı kuraklık endişesi yaşayan Arabanlı çiftçilerin yüzünü güldürdü
YEREL

KAR YAĞIŞI KURAKLIK ENDİŞESİ YAŞAYAN ARABANLI ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Göllüce parkı hizmete girdi
YEREL

GÖLLÜCE PARKI HİZMETE GİRDİ
Büyükelçi Olling'den Fatma Şahin'e ziyaret
YEREL

BÜYÜKELÇİ OLLİNG'DEN FATMA ŞAHİN'E ZİYARET

Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DA TRANSFER
Gaziantep'te kültür sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR SANAT
Gaziantepspor, lig istatistiklerinde dibe vurdu
YEREL

GAZİANTEPSPOR, LİG İSTATİSTİKLERİNDE DİBE VURDU
Akakpo, Büyükşehir Gaziantepspor yolunda
YEREL

AKAKPO, BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR YOLUNDA
Büyükşehir Gaziantepspor toparlanıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR TOPARLANIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Remziye Oğan'ın Kolaj sergisi
YEREL

REMZİYE OĞAN'IN KOLAJ SERGİSİ
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL: