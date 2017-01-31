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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Başsavcı Güre, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

31 Ocak 2017 Salı, 18:01
Başsavcı Güre, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
Başsavcı Güre, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, engelli gencin forma hayalini gerçekleştirdi. Güre, girişimleri sonucu Beşiktaş Kulübünün tüm futbolcularına imzalatarak, kendisine gönderdiği formayı, evinde ziyaret etti engelli gence hediye etti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre tarafından öğrencilere Beşiktaş forması verilmesi haberini izleyen 24 yaşındaki bedensel engelli Ferit Durup, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğundan kendisine de forma verilmesini çok istemişti. Bu durumu haber alan Başsavcı Güre, Beşiktaş Spor Kulübü yöneticileri ile görüşerek Ferit'in durumunu belirtti. Beşiktaşlı yöneticiler de duruma kayıtsız kalmayıp, tüm Beşiktaş futbolcularının imzaladığı 21 numaralı üstünde Ferit yazılı formayı taraftarına vermek üzere Başsavcı Kamil Erkut Güre'ye gönderdi. Başsavcı Güre de, forma gelir gelmez, Adalet Komisyonu Başkanı Eyyüp Mergen ve Başsavcı vekilleri Kurtca Eker, Alper Tunçer ve Mesut Pektaş ile birlikte engelli genci evinde ziyaret ederek, formayı kendisine hediye etti.
Hayalini kurduğu formaya kavuşan Ferit'in mutluluğu gözlerinden okundu.
(İHA-MP-Y)

31.01.2017 18:06:51 TSI
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