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Manisalı satranççılardan Antalya'da büyük başarı



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MANİSA (İHA) - Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'na katılan Manisalı satranççılar, 2 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü elde ederek, şampiyonaya damga vurdular.

21 Ocak 2017 tarihinde Antalya'da başlayan "Türkiye Küçükler ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonaları" 6 gün süren 9 turluk mücadelelerin ardından, 27 Ocak'ta sona erdi. Şampiyonada Manisalı satranççılar büyük başarı elde etti. Yarışmaya 63 sporcuyla katılan Manisalı satranççılar, 2 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü elde etti. Şampiyonayla ilgili bilgi veren Manisa Yunusemre Satranç İlçe Temsilcisi ve Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Erdem Nalbant, "Türkiye küçükler şampiyonasına bin 849, Türkiye yıldızlar şampiyonası 541, Türkiye emektarlar şampiyonası 67 sporcu olmak üzere toplam 2 bin 457 sporcunun katılımı ile bir Türkiye buluşmasına sahne oldu. 21-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen küçükler ve yıldızlar yaş gruplarına Manisa kafilesi olarak 51 küçük, 12 yıldız sporcu olmak üzere toplam 63 yarışmacı ile katıldık. Yıldızlar grubunda 13 yaş kızlarda Büşra Özbek ve 16 yaş kızlarda Ece Özbay Türkiye 1'incisi; 14 yaş genelde Tuna Onat Nalbant Türkiye 2'ncisi olurken, küçükler grubunda 9 yaş genelde CM Kerem Erten ve 12 yaş genelde Samet Akbay Türkiye 3'üncüsü oldu. Küçüklerde 11, yıldızlarda 7 sporcumuz milli takım havuzuna girmeyi başardı. Ayrıca bu büyük organizasyonda ilimiz adına emektarlar şampiyonasında gözlemci olarak Kıyasettin Aydın, küçükler kategorisinde ulusal hakemimiz Bekir Özenç ve Yıldızlar kategorisinde ulusal hakemimiz Hakan Karakafa başarı ile görev yaptılar.

(ÖND-



31.01.2017 18:06:52 TSI

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