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Eğitim Bir Sen'den Rektör Biber'e tebrik ziyareti

31 Ocak 2017 Salı, 18:06
Eğitim Bir Sen'den Rektör Biber'e tebrik ziyareti
Eğitim Bir Sen'den Rektör Biber'e tebrik ziyareti

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Eğitim-Bir-Sen (Eğitimciler Birliği Sendikası) Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Biber, Kurumsal kimlik yapılanması ile çalışmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Rektörlük görevini layık gören sayın Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bilim yapmak, bilimsel çalışma yapmak, araştırma yapmak tamamen ve tamamen gönüllülük esası üzerine dayalıdır. Ve bu bir aşktır. Bu coğrafya da bizim kaderimizdir. Biz bu kaderi bu üniversitede birlikte yaşayacağız, birlikte yol alacağız. Hep birlikte aklımızı, tecrübemizi, imkanlarımızı bir araya getirerek kullanacağız.'' dedi.
Biber ayrıca, ''Bir üniversitenin sivil toplum olmadan başarılı olması düşünülemez. Ardahan Üniversitesinin gelişiminde sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alacağım." ifadelerini kullandı.
Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak da, Biber'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Ardahan Üniversitesinin, şehrimiz ve eğitim için çok önemli. Eğitim-Bir-Sen olarak Ardahan Üniversitesini çok önemsiyoruz. Yeni Rektöre bu dönemde çok işler düşüyor. Bu konuda biz sendika olarak sizinle birlikte olacağız." şeklinde konuştu.
(OY-AT-Y)

31.01.2017 18:11:08 TSI
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