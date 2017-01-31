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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep nüfusu 2 milyona yaklaştı

31 Ocak 2017 Salı, 18:12
Gaziantep nüfusu 2 milyona yaklaştı

GAZİANTEP (İHA) - TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada Gaziantep ilinin bir yıl içinde 42.408 kişi artarak, nüfusun 2 milyon kişiye yaklaştığı belirtildi.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olurken Gaziantep nüfusu 1 milyon 974 bin 244 kişi oldu. Gaziantep tüm Türkiye'nin yüzde 2,5'i kadar bir nüfusa sahip oldu. Bu nüfus ile Gaziantep, nüfus bakımından tüm iller içindeki 8. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin belde ve köy nüfusu toplamı 6 milyon 143 bin 123 kişi oldu. İl ve ilçe merkezleri nüfusu ise 73 milyon 671 bin 748 kişi oldu. Belde ve köy nüfusu toplam nüfusun yüzde 7,7'sini, il ve ilçe merkezi nüfusu ise toplam nüfusun yüzde 92,3'ünü oluşturdu. Gaziantep nüfusu 2016 yılında, bir önceki yıla göre 42 bin 408 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,6 (998 bin 926 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,4 (975 bin 318 kişi) olarak gerçekleşti.
Gaziantep nüfus artışında geriledi
TÜİK Gaziantep Bölgenin yaptığı açıklamada nüfus yoğunluğunun 290 kişi olduğu belirtildi. Gaziantep'in yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında 21,7 oldu. Gaziantep, yıllık nüfus artış hızı bakımından tüm iller içinde 16. sırada yer aldı. 2015 yılında ise 9. sırada yer almıştı.
Kilometrekareye 290 kişi
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Gaziantep'te 2015 yılında 283 kişi iken, 2016 yılında 290 kişi oldu. Gaziantep ili nüfus yoğunluğu bakımından tüm iller içinde 4. sırada yer aldı.
Karkamış azaldı
Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri toplam nüfusunun Gaziantep ili toplam nüfusuna oranı yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. Nüfus bakımından en büyük ilçe Şahinbey (886 bin 476) olurken, ikinci büyük ilçe Şehitkamil (749 bin 322) oldu. Nizip ilçesinin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla nüfusu 139 bin 304, İslahiye 66 bin 941, Nurdağı 38 bin 740, Araban 31 bin 987, Oğuzeli 30 bin 167, Yavuzeli 21 bin 597 ve Karkamış 9 bin 716 oldu. 2015 yılına göre Karkamış hariç tüm ilçelerin nüfusu arttı.
(OE-SD-Y)

31.01.2017 18:17:36 TSI
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