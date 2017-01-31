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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Babaeskili Muhtarlardan Kesimoğlu'na ziyaret

31 Ocak 2017 Salı, 18:13
Babaeskili Muhtarlardan Kesimoğlu'na ziyaret
Babaeskili Muhtarlardan Kesimoğlu'na ziyaret

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Babaeski ilçesinin mahalle muhtarları Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ettiler.
Babaeskili muhtarları makamında misafir eden Başkan Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi'nin çalışmaları hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Kesimoğlu, "Babaeski'den muhtarlarımızı misafir ettik. Birçoğu eski dostum. Ziyaretleri beni çok mutlu etti. Kırklareli'nde yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik, fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
(YG-MEF-Y)

31.01.2017 18:19:23 TSI
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