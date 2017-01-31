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2. Amatör Küme Büyükler Ligi fikstürü çekildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - 2016-2017 futbol sezonu 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginin fikstürü çekildi.

Federasyon binasında yapılan kura çekimine MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Erkan Van, Ergin Turan, tertip komitesi üyeleri, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Nuri Karaağaç ile lige katılacak Kulüp yöneticileri ve antrenörlerinin katıldı.

Kura öncesi MASKF Başkanı Seyfullah ÖZDEMİR, iki grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarını birinci bitirecek iki takımın 1. Amatör Küme Büyükler ligine terfi edeceğini söyledi.

Özdemir dostça bir lige dileyerek, "Liglerin fair-play içerisinde geçmesini diliyorum. Yeni kurulan takımlarımızın lige renk katacağını umuyor, lige katılan takımlara başarılar diliyorum.

18 Mart tarihinde başlayacak olan 2.Amatör Küme Ligi 4 Haziran'da tamamlanacak.

Çekilen kura sonucu grupla şöyle oluştu:

A Grubu : Polat Belediyespor, Hekimhanspor, Çatyol Belediyespor, Şire pazarıspor, Pütürge Belediyespor, Tandoğanspor, Konak Belediyespor

B Grubu : Fenerspor, Galataspor, Arapgirspor, Doğanyol Belediyespor, Çöşnükgençlik spor, Malatya İdmanyurdu

(MT-SD-Y)



31.01.2017 18:25:39 TSI

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