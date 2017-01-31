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Çorum TSO'dan Boyraz Grup'a ziyaret



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, Türkiye'nin "En Hızlı Büyüyen 100 Firması" arasına girmeyi başaran Boyraz Grup'a, tebrik ziyaretinde bulunuldu.

TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Çorum'dan da Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyesi olan Boyraz Grup, kendi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımex İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile 2016 yılı itibariyle 270 Milyon TL ciro, toplamda konsolide ciro büyüklüğü ile de 300 Milyon liraya ulaşarak yüzde 195 büyüme oranı ile ödül almıştı. Bu kapsamda Çorum TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türkiye'de ilk 100 arasına girmeyi başaran Boyraz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boyraz'ı ziyaret etti.

Boyraz Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Boyraz'ında hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başaranhıncal, Çorum'un sanayisinin ülkemizde önemli bir yere sahip olduğunu ve bunu Boyraz Grup'un göstermiş olduğu başarı ile Türkiye'ye bir kez daha kanıtladıklarını söyledi.

Başaranhıncal, "Şirketlerimiz her zaman bizim gururumuz olmuştur. Çorum olarak, Boyraz Grup'umuzun başarısı ile en büyükler arasına girdik. Ülkemizin büyüme hızının üzerinde üstün bir başarı gösteren şirketimizle gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda daha çok şirketimiz ilk 100 içerisine girecektir" dedi.

Mustafa Boyraz ise ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karadaş ve Başaranhıncal'a teşekkür etti.

(MMY-BÖ)



31.01.2017 18:28:55 TSI

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