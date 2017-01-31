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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Nüfus artışı en çok Serdivan ilçesinde

31 Ocak 2017 Salı, 18:25
Nüfus artışı en çok Serdivan ilçesinde
Nüfus artışı en çok Serdivan ilçesinde

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandı.
2014 ve 2015'te olduğu gibi 2016 yılında da Sakarya'da nüfusu en çok artan ilçe Serdivan oldu. Serdivan 2016'da 7 bin 390 kişi artarak nüfusunu 128 bin 121'e yükseltti. TÜİK' in verilerine göre 2016 yılında il genelinde yaşanan 23 bin 767 kişilik artışla Sakarya nüfusu 976 bin 948 oldu. Bu artışın 7 bin 390'ı Serdivan'da olurken, il genelindeki artış rakamına göre, Serdivan 16 ilçe arasında yüzde 32,'lİk artışla son iki yıl olduğu gibi bu yıl da nüfusu en çok artan ilçe oldu. Nüfus yoğunluğunun cinsiyet dağılımına bakıldığında ise Serdivan'da 64 bin 901 erkek, 63 bin 220 kadın var. Serdivan, Sakarya genelinde nüfusu en yoğun üç mahalleye ev sahipliği yapıyor.
Kemalpaşa Mahallesi 21 bin 501 kişilik nüfusuyla İstiklal ve Arabacıalanı Mahallelerini geride bırakarak zirveye yerleşti. 2015 yılında 18 bin 801 olan mahalle nüfusu ile İstiklal ve Arabacıalanı Mahallerinin ardında 3. sırada yer alan Kemalpaşa, bir yıl içerisinde yüzde 11'lik artış gösterdi ve Sakarya'nın en kalabalık mahallesi oldu. Nüfus yoğunluğu bakımından Kemalpaşa Mahallesi'ni Serdivan sınırları içerisinde yer alan, 21 bin 162 kişiyle Arabacıalanı Mahallesi takip etti. 20 bin 819 nüfusu ile 2015'te il genelinde birinci sırada olan İstiklal Mahallesi, 2016 yılında 110 kişilik artış göstererek 20 bin 929 nüfus ile üçüncü sırada yer aldı.
Serdivan'da nüfusun hızla artmasında dışarıdan gelen göçlerin büyük etkisi olduğunu belirten Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan'daki artışta planlı yapılaşmanın yanı sıra ticarette, eğitimde, sosyal ve kültürel çalışmalarda yakalanan başarının da önemli rol oynadığını ifade ederek; Kemalpaşa Mahallesi'ndeki nüfus artışının da bu faktörlere bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi. Serdivan Belediyesi olarak merkezden ilçenin en uç noktasına kadar tüm mahallelere aynı hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Alemdar, Sakarya'nın nüfus olarak en büyük 3 mahallesinin Serdivan'da olmasının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, Serdivan'ın büyümeye devam edeceğini, bu büyümenin hayata geçirilecek yeni vizyon projeler ve planlı yapılaşma ile daha da hızlanacağını söyledi.
(RŞ-İÇ)

31.01.2017 18:30:13 TSI
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