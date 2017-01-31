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Kartepe'de kadınlara yönelik fiziksel yaşam etkinliği



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, Kadın Spor ve Yaşam Merkezi üyelerini bir araya getirerek fiziksel aktivite ve hareketli yaşam etkinliği düzenledi.

Kartepe'nin 12 farklı noktasında hizmet veren Kartepe Belediyesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi eğitmenleri, üyeleri ile birlikte etkinliğe yoğun katılım sağladı. Özel bir fizik tedavi hastanesinde görevli fizyoterapistler Barış Zorbozan ve Gazmend Rahova'ın sunum ve uygulamalı anlatımı ile gerçekleşen etkinlikte, 'neden egzersiz yapmalıyız, ev işleri yaparken yaptığımız yanlış hareketler nelerdir, cep telefonu kullanımı bedenimize ne gibi zararlar veriyor' gibi sorulara da yanıt verildi.

(İG-İÇ)



31.01.2017 18:30:40 TSI

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