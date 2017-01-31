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Kartepe'de belediye personeline ikramiye müjdesi

31 Ocak 2017 Salı, 18:29
Kartepe'de belediye personeline ikramiye müjdesi

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi 2017 yılı 1. dilim devlet ikramiyelerini işçilerin hesabına yatırdı.
Yılda 4 periyotta ödenen ve işçilerin hesabına yatan devlet ikramiyeleri Kartepe Belediyesi personelinin yüzünü güldürüyor.
Yeni yılın ilk ikramiyelerinin işçilerin hesabına yatırıldığını açıklayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe Belediyesi olarak, işçilerimizin, personelimizin hakları konusunda hassasiyetimiz ve önceliğimiz değişmez. Evine helal ekmek parası götürmek için canla başla çalışan işçimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını alması temel yönetim ilkelerimizin başındadır. İş barışı ve huzuru için de önemli ve gereklidir. Bu vesile ile tüm işçi-emekçi kardeşlerimize hayırlı, bereketli bir yıl dilerim" dedi.
(İG-İÇ)

31.01.2017 18:34:37 TSI
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