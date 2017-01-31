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Çorum Çölyak Derneği'nin projesine bakanlıktan onay

- "Çocuklar Sıkılmasın Çölyak Yakmasın" adlı projeyle gereken çölyak hastası çocuklarda görülen sağlık sorunlarının en aza indirgenmesi amaçlanıyor



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum çölyak Derneği tarafından çölyak hastalığı ile mücadele ederek tüm hayatını ona göre yeniden düzenlemesi gereken çocuklarda görülen sağlık sorunlarının en aza indirgenmesi amacıyla hazırlanan "Çocuklar Sıkılmasın Çölyak Yakmasın" adlı proje İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Çölyak Derneği Başkanı Hacer Kesici ve yönetim kurulu üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek çölyak hastası çocuklarda görülen depresyon, regresyon, korku, kaygı, fobi, düşmanlık, saldırganlık, bağımlılık-bağımsızlık ve disiplin gibi konulardan kaynaklı sorunların en aza indirgenmesi, Çölyaklılar ve ailelerine yardımcı olmanın yanında toplumda farkındalık oluşturması hedeflenen proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Projenin amaçları hakkında bilgi veren Çölyak Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Azak, "Projemiz ile çölyak ile mücadele edip tüm hayatını ona göre yeniden düzenlemesi gereken çocuklarımızda genellikle göze çarpan depresyon, regresyon, korku, kaygı, fobi, düşmanlık, saldırganlık, bağımlılık-bağımsızlık ve disiplin gibi konulardan kaynaklı sorunların en aza indirgenmesi adına faaliyetler yürütmek amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerin sonucunda Çölyaklılar ve ailelerine yardımcı olmanın yanında toplumda farkındalık oluşturarak, tanı konulmamış ve Çölyaklı olduğunu bilmeden hayatını idame ettirip 40'lı yaşlarda ince barsak kanseri olma riski ile karşı karşıya olan kişilerin hastanelere yönlendirilmesini sağlayarak Çölyak teşhisinin konulmasını sağlamak. Tanı konulan kişilerin bilinçlenmesini sağlayarak Glutensiz diyet uygulamasının eksiksiz uygulanması ve ömür boyu sürmesi konusunda Çölyaklılara destek olunması sosyal Faaliyetler düzenlenerek çölyaklıların sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörünün esas alındığı tavırlar sergiliyebilmeleri açısından kazanımlar sağlamaları planlanmaktadır" dedi.

3 ay süre ile uygulanacak projenin 17 bin 650 TL toplam maliyetinin olduğunu dile getiren Azak, çölyakın tanıtımına yönelik çalışmalar, toplumda bu rahatsızlıkla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim seminerleri, öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler ile geziler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Hacer Kesici, ise Çorum'da 600, Türkiye genelinde ise 68 bin çölyak hastası olduğunu ifade etti. Çölyak hastalığının tek tedavisinin glutensiz sıkı bir diyet olduğunu dile getiren Kesici, "Diyetin sıkı bir şekilde uygulanması ile düzleşen ince bağırsak yüzeyi normal şeklini ve işlevini tekrar kazanmaktadır. Çok az miktarda alınan gluten bile bağırsaklardaki tahribatın tekrarlamasına neden olur. Bu nedenle çok dikkatli bir diyet uygulanmalıdır. Ancak bu uygulamada çok titiz davranılması gerekir. Diyeti nasıl uygulamamız gerekir noktasında dernekler devreye girer" ifadelerini kullandı.

Çölyak derneklerinin kurulma amacı, çalışmalarıyla çölyak hastalarının sosyal hayatlarını kolaylaştırmak, bu rahatsızlık ve glutensiz beslenme konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek, glutensiz yiyeceklerin üretimi ile ilgili olarak üretici firmalarla çalışmalar yapmak, bakanlıklarla sosyal haklar konusunda görüşmelerde bulunmak, glütensiz hayat ve çölyak konusundaki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek olduğunu dile getiren Kesici, "Aynı zamanda bireylerin yalnız olmadıklarını görmeleri, ilk teşhis aldıklarında yaşadıkları sıkıntıları paylaşarak atlatabilmeleri açısından da son derece önemlidir. Bizim derneğimizde bu sorunlara çareler bulma konusunda diğer çölyak dernekleriyle ortak çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'de ortak en önemli sorunumuzun gıdalar üzerinde glütensiz ibaresini olmadığı barkot sistemi sorunuydu ve bununla ilgili bakanlığa sunulmak üzere ortak rapor hazırlanıyor. İkinci olarak da glutensiz fırın açılması konusunda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye'de 7 il pilot seçilerek glütensiz fırın ile ilgili çalışmalara başlandı. Çorum konum itibariyle çok önemli bir yerde çünkü Karadeniz'de ÇÖLYAK derneği yok ve bizim ilimizde kurulacak olan fırın hem bizim hem de Karadeniz bölgesi olarak çok önem arz etmektedir. İnşallah hayırlı sonuçlara ulaşılır" şeklinde konuştu.

(MMY-BÖ)



31.01.2017 18:34:38 TSI

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