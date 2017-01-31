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İmam Hatip Okulları Koordinasyon toplantısı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığın Viranşehir'de eğitim-öğretim veren İmam Hatip Okulları koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Şube Müdürleri ile 14 İmam Hatip Orta Okulu, 3 İmam Hatip Lisesi'nin okul müdürleri ve müdür yardımcıları toplantıya katıldı. İmam Hatip Okullarının mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında okul idarecileri tek tek söz alarak Kaymakamı Ömer Çimşit'e bilgi verdi. Kaymakamı Ömer Çimşit İmam Hatip Okullarının önemine vurgu yaparak, "İmam Hatip Okullarının tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. İmam-Hatip Okulları din eğitimi alanında önemli bir boşluğu doldurmuş ülke tarihine yön veren insanların yetişmesine vesile olmuştur. Temel dini bilgilerin sağlıklı kaynaklardan öğrenilmesini vesile olarak, din istismarının önüne geçilmiştir. 15 Temmuz Darbe girişimi dinin ve inancın yanlış öğretilmesi art niyetli ellerde nasıl bir silaha dönüştüğünü gördük. Manevi dinamiklerimizi oluşturan İmam Hatip Okulları için elimizden geleni yapacak, her zaman idareci ve öğretmenlerimizin yanında olacağız" dedi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda İmam Hatip Okulları ile ilgili tüm meseleler masaya yatırılarak gerekli çözüm yolları için bu tür toplantıların devam ettirileceği ifade etti.

(EZ-SD-Y)



31.01.2017 18:45:32 TSI

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