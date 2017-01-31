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Merinosspor yenilmezlik unvanı ile 12 maça taşıdı



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GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Bayan Voleybol 2. Ligi 5. Gurup'ta mücadele eden ve Gaziantep'in tek bayan voleybol takımı olan Merinos Spor bayan voleybol takımı namağlup unvanla çıktığı 12. maçı da kazanarak liderliğini sürdürdü.

Gaziantep'in Bayan voleybol ligindeki tek temsilcisi olan Merinos Spor ligin 12. maçını da kazanarak yenilmezlik unvanı ile liderliğini sürdürdü. Ligin iddialı takımlarından ikinci sırasında yer alan Osmaniye Demirspor'u sahasında misafir eden Merinosspor başa baş geçen maç sonunda gülen taraf oldu. Osmaniye Demirspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi başaran Mavi Melekler şampiyonluk için sona yaklaştılar. En yakın Rakibiyle arasındaki puan farkını dörde çıkaran Merinosspor gözünü 1. Lige dikti.



Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz

Son dört maçı da yenilmezlik unvanı ile alacaklarını ve 1. Lige yükselme maçlarına güçlü kadro ile gideceklerini ifade eden kulüp başkanı Abdurrahman Yavuz, "Bu yıl lig başlarken şampiyon olmayı önümüze birinci hedef olarak koymuştuk. Buna göre takımımızı organize ettik ve eksiklerimizi tamamladık. Disiplinli çalışma ve mücadele azmi ile bu gün 12. maçımızı da kazandık ve yenilmezlik unvanı ile yolumuza devam ediyoruz. Ara transfer ile eksiklerimizi tamamladık ve birinci lige yükselme maçlarında da iyi bir sonuç alarak 1. Lige çıkmak istiyoruz. Gaziantep'in tek bayan voleybol takımı olmanın sırtımızı yüklediği yükün farkında olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.Sporcularımıza ve hocalarımıza güveniyorum, başarılarından dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Merinosspor antrenörü Ali Bağcı, zoru başardıklarını ve yapılan ara transferlerle takımın daha da güçlendiğine dikkat çekerek önümüzdeki sezonda birinci ligde oynamak istediklerini belirtti.

(KU-SD-Y)



31.01.2017 18:48:22 TSI

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