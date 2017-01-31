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"Romanların İş Hayatına Katılım" projesi

31 Ocak 2017 Salı, 19:55
"Romanların İş Hayatına Katılım" projesi
"Romanların İş Hayatına Katılım" projesi

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Musiki Cemiyeti Derneği tarafından hazırlanan ve Bafra Belediyesinin proje ortağı olduğu "Romanların İş Hayatına Katılım" projesi tanıtımı yapıldı.
Bafra Musiki Cemiyeti Derneği tarafından hazırlanarak Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Dairesi başkanlığına sunulan "Romanların İş Hayatına Katılım" projesi bakanlığın değerlendirmesi sonucunda kabul gördü.
Bafra Musiki Cemiyeti binasına dernek başkanı Namık Anarat düzenlediği basın açıklamasında proje hakkında bilgi verdi. Anarat, "Müzik sanatın önemli bir parçasıdır. Eğlence ve turizm faaliyetlerinde müzik önemli bir ögedir. Son yıllarda özellikle ihtiyaç duyulan kaliteli ve nitelikli müzisyenler yetiştirmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Bu noktada zaten Müziğe kabiliyetleri ile meşhur Bafra Roman çocuklarını eğitmek geliştirmek, kolektif çalışma kabiliyeti kazandırmak. Bu proje ile Sinop, Samsun ve Giresun illerimizde faaliyet gösteren özel ve kamuya ait eğlence ve turizm amaçlı tesislerde yetişen gençlerimiz çalışma imkanı bulacak" dedi.
Bafra Belediyesinin proje ortağı olduğu Bafra Balkan Türkleri Derneği'nin de iştirakçi olduğu proje kapsamında 90 gence 12 ay süreli müzik bilgileri verilecek. Projeye Bafra Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR'un da destek verdiği projeye şu ana kadar 35 bayan, 73 erkek olmak üzere 108 kişi müracaat etti.
(ŞU-SLH-Y)

31.01.2017 20:00:24 TSI
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