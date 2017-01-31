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Yürüyen Köşk için yeniden Unesco'ya başvuruluyor



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Atatürk'ün Yalova'da bir dalını kesmemek için raylar üzerinde yürüttüğü ve bu nedenle de Yürüyen Köşk olarak bilinen tarihi yapının Unesco Dünya Kültürel Mirası listesine alınması için Yalova Belediyesi bir kez daha harekete geçti.

2016 yılında Unesco'ya başvuran Yalova Belediyesi Atatürk'ün Yürüyen Köşk'ünün Dünya Kültürel Mirası listesine alınmasını istemiş ancak Unesco geç kalındığı gerekçesi ile tarihi yapıyı listeye almamıştı. Yürüyen Köşk'ün Unesco Dünya Kültürel Mirası listesine alınması için yeniden başvuruda bulunacaklarını belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman dosyayı bakanlığa gönderdiklerini dile getirdi. Salman, "Yürüyen Köşk'ün Unesco Kültürel Mirası listesine alınması için çalışma başlattık. Geçen yıl bize geç kalındığı ifade edildi. Bu yıl yeniden başvuru yapıyoruz. Yazıyı bakanlığa gönderdik. Bir alan ya da yapının Kültürel Miras olması için 10 maddelik kriterler listesinden en az 1 maddeyi üzerinde taşıması lazım. Bizim tespitlerimizde Yürüyen Köşk bu maddelerden en az 3 tanesine sahip. Bu da Yürüyen Köşk'ün Unesco Kültürel Miras Listesine girme şansını çok arttırıyor. Biz tekrar bu yola çıktık. Bu konuda araya hatırlı kişileri de sokacağız. CHP Milletvekili Şafak Pavey bu konuda bize destek verecek ama ben Yalova Valimizden ve milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Bu Yalova'yı ilgilendiren bir konudur ve birlik içerisinde hareket etmemiz şarttır" şeklinde konuştu.

(SÇ



31.01.2017 23:29:40 TSI

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