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Eski hastane yıkılıyor, yeni hastane geliyor



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İZMİR (İHA) - Eski Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin yıkımı tamamlanıyor. Yıkılan binanın yerine Sağlık Bakanlığının bu yıl ki yatırım planı içerisine alınan 150 yataklı modern, konforlu ve dijital alt yapıya sahip yeni hastane geliyor.



Eski Karşıyaka Devlet Hastanesi, mevcut sağlık hizmetini karşılayamaması ve binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle 2016 Mayıs ayında yeni açılan 517 yataklı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne taşınmıştı. Eski hastanenin yıkımına başlandı. Bakanlığın yatırım planına alınmasıyla yerine yapılacak olan yeni hastanenin proje çalışmalarına hız verildi. Yıkım çalışmalarına devam edilen Karşıyaka Devlet Hastanesi hakkında bilgi veren Kuzey Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, "Hedefimiz 2018 yılı sonuna kadar yeni hastanemizde tıbbi hizmetlere başlamaktır. Asıl amacımız ise Karşıyaka halkını biran önce nitelikli sağlık hizmetiyle buluşturmaktır. Çiğli ve Bornova'da olduğu gibi, Karşıyaka'da da Karşıyaka halkına yakışacak 150 yatak kapasiteli modern ve dijital alt yapıya sahip hastanemizi Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle en kısa sürede hayata geçireceğiz. Hem eski hastanenin yıkımı esnasında hem de yeni hastanenin yapım çalışmalarında göstermiş olduğu anlayış ve sabır için Karşıyaka halkına teşekkür ederiz" dedi.



Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin 2016 yılında hizmete başladığını ifade eden Erbaycu, "Yine 2016 yılında 150 yataklı Tepecik EAH Bornova ek binası, 57 üniteli Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne bağlı Bayraklı ek binasını halkımızla buluşturduk. 2017 yılının ilk aylarında da Bergama ve Kemalpaşa Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini açıyoruz. Bergama Devlet Hastanesi ek binası ve yeni Foça Devlet Hastanesi yeni hastanesinin ise yapımları hızla devam etmektedir. Halen yüzde 93'ü tamamlanan Bornova Devlet Hastanesi'nin de önümüzdeki aylarda hizmete girmesi için çalışıyoruz. Böylelikle Kuzey Genel Sekreterliği'ne Çiğli Bölge Hastanesi'nden sonra, ikinci modern ve dijital alt yapıya sahip sağlık tesisini eklemiş olacağız. Halkımızın layık olduğu sağlık hizmetini sunabilmek için Bakanlığımızla birlikte tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

(CA)



01.02.2017 08:42:12 TSI

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