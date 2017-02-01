01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eski hastane yıkılıyor, yeni hastane geliyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 08:36
Eski hastane yıkılıyor, yeni hastane geliyor
Eski hastane yıkılıyor, yeni hastane geliyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Eski Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin yıkımı tamamlanıyor. Yıkılan binanın yerine Sağlık Bakanlığının bu yıl ki yatırım planı içerisine alınan 150 yataklı modern, konforlu ve dijital alt yapıya sahip yeni hastane geliyor.

Eski Karşıyaka Devlet Hastanesi, mevcut sağlık hizmetini karşılayamaması ve binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle 2016 Mayıs ayında yeni açılan 517 yataklı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne taşınmıştı. Eski hastanenin yıkımına başlandı. Bakanlığın yatırım planına alınmasıyla yerine yapılacak olan yeni hastanenin proje çalışmalarına hız verildi. Yıkım çalışmalarına devam edilen Karşıyaka Devlet Hastanesi hakkında bilgi veren Kuzey Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, "Hedefimiz 2018 yılı sonuna kadar yeni hastanemizde tıbbi hizmetlere başlamaktır. Asıl amacımız ise Karşıyaka halkını biran önce nitelikli sağlık hizmetiyle buluşturmaktır. Çiğli ve Bornova'da olduğu gibi, Karşıyaka'da da Karşıyaka halkına yakışacak 150 yatak kapasiteli modern ve dijital alt yapıya sahip hastanemizi Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle en kısa sürede hayata geçireceğiz. Hem eski hastanenin yıkımı esnasında hem de yeni hastanenin yapım çalışmalarında göstermiş olduğu anlayış ve sabır için Karşıyaka halkına teşekkür ederiz" dedi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin 2016 yılında hizmete başladığını ifade eden Erbaycu, "Yine 2016 yılında 150 yataklı Tepecik EAH Bornova ek binası, 57 üniteli Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne bağlı Bayraklı ek binasını halkımızla buluşturduk. 2017 yılının ilk aylarında da Bergama ve Kemalpaşa Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini açıyoruz. Bergama Devlet Hastanesi ek binası ve yeni Foça Devlet Hastanesi yeni hastanesinin ise yapımları hızla devam etmektedir. Halen yüzde 93'ü tamamlanan Bornova Devlet Hastanesi'nin de önümüzdeki aylarda hizmete girmesi için çalışıyoruz. Böylelikle Kuzey Genel Sekreterliği'ne Çiğli Bölge Hastanesi'nden sonra, ikinci modern ve dijital alt yapıya sahip sağlık tesisini eklemiş olacağız. Halkımızın layık olduğu sağlık hizmetini sunabilmek için Bakanlığımızla birlikte tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.
(CA)

01.02.2017 08:42:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Karabağlar'da belediye işçileri greve gitti
YEREL

KARABAĞLAR'DA BELEDİYE İŞÇİLERİ GREVE GİTTİ
&quot;Değirmendeki Hazine&quot; Bergama'da
YEREL

"DEĞİRMENDEKİ HAZİNE" BERGAMA'DA
AK Parti Konak'tan referandum toplantısı
YEREL

AK PARTİ KONAK'TAN REFERANDUM TOPLANTISI
İzmir hemşehri profili açıklandı
YEREL

İZMİR HEMŞEHRİ PROFİLİ AÇIKLANDI
Basketbol kardeşliği
YEREL

BASKETBOL KARDEŞLİĞİ
Köylüler ezan sesine hasret kaldı
YEREL

KÖYLÜLER EZAN SESİNE HASRET KALDI
Buca'da referandum öncesi toplantı
YEREL

BUCA'DA REFERANDUM ÖNCESİ TOPLANTI
İzmir'de STK'lardan 'Evet Platformu'
YEREL

İZMİR'DE STK'LARDAN 'EVET PLATFORMU'
Altın Ambulans Sağlık Ödülleri oylamaları sürüyor
YEREL

ALTIN AMBULANS SAĞLIK ÖDÜLLERİ OYLAMALARI SÜRÜYOR
Şampiyon belli oldu
YEREL

ŞAMPİYON BELLİ OLDU
Tatilin tadını çocuklar çıkarıyor
YEREL

TATİLİN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR
Buz pistine İzmir damgası
YEREL

BUZ PİSTİNE İZMİR DAMGASI
İzmir'in nüfusu açıklandı
YEREL

İZMİR'İN NÜFUSU AÇIKLANDI
Grup Gündoğarken Karşıyakalılarla buluştu
YEREL

GRUP GÜNDOĞARKEN KARŞIYAKALILARLA BULUŞTU
Bayraklı kütüphanelerinde online seminer dönemi
YEREL

BAYRAKLI KÜTÜPHANELERİNDE ONLİNE SEMİNER DÖNEMİ
&quot;Saçlar bir gecede dökülebilir&quot;
YEREL

"SAÇLAR BİR GECEDE DÖKÜLEBİLİR"
10 dakikada 10 numara görüşe kavuştu
YEREL

10 DAKİKADA 10 NUMARA GÖRÜŞE KAVUŞTU
Sanatın cazibe merkezi Buca
YEREL

SANATIN CAZİBE MERKEZİ BUCA
Yarıyıl tatilinde tiyatro keyfi
YEREL

YARIYIL TATİLİNDE TİYATRO KEYFİ
Şampiyon U 14'ler İzmir 'play-off'larında yarışacak
YEREL

ŞAMPİYON U 14'LER İZMİR 'PLAY-OFF'LARINDA YARIŞACAK