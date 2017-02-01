ydın PTT'de ay sonu yoğunluğu

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Aydın PTT'de ay sonu yoğunluğu







Onur Durmuş

AYDIN (İHA) Aydın Efeler PTT şubesinde ayın son günü olması nedeniyle, işlerini ayın son gününe bırakan vatandaşlar, postanede yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veren Aydın PTT şubesinde dakikalarca sıra bekleyen vatandaşlar ay sonlarında yaşanan bu yoğunluğa bir çözüm bulunmasını istiyor. Posta, telefon, telgraf ,internet, para transferi, posta çeki, havale, western union, sigorta ve fatura tahsilatı gibi birçok hizmetin verildiği Efeler PTT'ye her gün çok sayıda vatandaş işlemleri için başvuruyor.

Sabah saatlerinden itibaren PTT'de oluşan yoğunluk, akşam saatlerine kadar devam ederken, vatandaşlar kısa süren işlemlerini yapmak için dakikalarca bekliyor. Postaneye gelen vatandaşlar ayın son günü yaşanan bu yoğunluğa karşı gişedeki personel sayısının arttırılmasını istiyor. PTT çalışanları vatandaşları bekletmemek için yoğun çaba harcarken, yetkililer vatandaşları ödemelerini ve işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulunarak, zamanında yapılan ödemelerin, yoğunluğu bir nebze olsun azaltacağını belirttiler.

(OD-MB-Y)



01.02.2017 08:58:00 TSI

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