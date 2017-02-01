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Söke'de mesleki eğitimin güçlenmesi için çalışmalar başladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 08:53
Söke'de mesleki eğitimin güçlenmesi için çalışmalar başladı
Söke'de mesleki eğitimin güçlenmesi için çalışmalar başladı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de mesleki eğitimin güçlenmesi için kurum ve kuruluşların, meslek eğitimi veren okullarla işbirliği protokolü kapsamında çalışmalar başladı.

Daha önce yapılan toplantıda Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturulmasına ilişkin alınan kararın ardından, ikinci toplantı Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Şimşek başta olmak üzere oda başkanları ile okul müdürleri, çeşitli kurum ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Mesleki eğitim veren okulların ve sektörlerin ihtiyaçlarının dile getirildiği toplantıda, sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetişmesine katkı sağlamak için yapılabilecekler masaya yatırıldı. Mesleki eğitim veren okulların öğrenciler için daha cazip hale getirilmesi, öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi ve staj dönemlerinin daha verimli hale getirilmesi gibi konularda öneriler dile getirildi. Toplantıda meslek okulları, öğrenciler ve işverenlerin yaşadığı sıkıntılar da dile getirildi.

"Tarım başlığı meslek koluna alınmalı"
Zaman zaman Söke'de gündem konusu olan Tarım Meslek Lisesi konusu yine gündemde. Yeni bir lise oluşturulması söz konusu olmayacaksa, mevcut mesleki liselerde tarım başlığında bir dalın açılabileceği görüşü üzerinde duruldu. Özellikle Endüstri Meslek Lisesi'nde bulunan mevcut bölümlerin ilçenin ekonomik lokomotifi olan tarıma dayalı, kalifiye eleman yetiştirebileceği belirtilirken, Söke'nin TAYEM (eski ziraat okulu) gibi altyapıya sahip olduğu vurgulanıyor.
Toplantıda dile getirilen konuların bir bir not alındığı gözlenirken, İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; mesleki eğitimin güçlenmesi için öne çıkan başlıkları ilgili makamlara ileteceklerini söyledi.
(LT-MB-Y)

01.02.2017 08:58:21 TSI
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