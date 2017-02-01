YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahtalı vatandaşlardan El-Bab gazisine ziyaret

Kahtalı vatandaşlardan El-Bab gazisine ziyaret



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçesindeki vatandaşlar, El-Bab'ta yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen'i hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kahtalı vatandaşlar Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırı sonucu yaralanan Sincikli asker Uzman Çavuş Mustafa Özen'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlar, "Suriye El-Bab da, Fırat Kalkan'ı operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen kardeşimizi ziyaret ettik. Allah böyle yiğitleri başımızdan eksik etmesin. Milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak için canları pahasına cephede savaşarak bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimizin her daim yanındayız " ifadelerini kullandı.

(HT-AHM)



01.02.2017 08:59:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER